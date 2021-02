Der Slalom der Herren steht heute bei der Ski-alpin-WM auf dem Plan. Ob eine Medaille für Linus Straßer drin ist, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Ski alpin WM: Slalom der Herren jetzt im Liveticker

Zwischenstand: 1. Pertl (AUT), 2. Foss-Solevag (NOR) +0.16, 3. Noel (FRA) +0.34, 4. Kristoffersen (NOR) +0.38, 5. Pinturault (FRA) +0.41

Khoroshilov: Auf Attacke fährt der Russe oben und möchte voll angreifen. Doch zu aggressiv ist er, fädelt nach wenigen Stangen ein und scheidet aus.

Matt: Manuel Feller war bisher die größte ÖSV-Enttäuschung, macht Michael Matt es besser als er? Ja, er zeigt zwar nicht seine beste Leistung und kommt nicht an die Zeiten von Schwarz und Pertl heran, bleibt aber unter einer Sekunde Rückstand.

Yule: Sein Trainer hat den Lauf gesetzt, ein Vorteil? Ja, Yule kann in einer bislang für ihn so enttäuschenden Saison vorne mitmischen und bleibt als Siebter mit sechs Zehntel Rückstand in Schlagdistanz. Für Yule in dieser Saison ein Achtungserfolg!

Ski alpin WM: Youngster Perl sorgt für Überraschung

Pertl: Youngster Pertl ist die Überraschung des ersten Durchgangs! Der erst 24-Jährige war zuletzt immer besser in Form und fährt stark auf. In super Rhythmus bringt er eine Bestzeit ins Ziel und übernimmt die Führung.

Schwarz: Der Top-Favorit macht sich auf den Weg. In der Kombination überraschte Schwarz bereits mit einer Goldmedaille und sollte befreit auffahren können. Schön weich setzt er den Ski auf die Kante und kann so die Bretter schön auf Zug halten. Nach unten hin wird er aber langsamer und fährt mit vier Zehnteln Rückstand über die Ziellinie.

Feller: Was war mit Feller los? Sehr unruhig ist seine Fahrt, bei einigen Toren wackelt er im Oberkörper hin und her - das ist kein gutes Zeichen. Im zweiten Durchgang benötigt der Österreicher eine Aufholjagd.

Noel: Eng geht es vorne zu, das verspricht schon jetzt ein spannendes Finale. Unten ist der führende Norweger aber bislang am stärksten gefahren, dort verlieren seine Konkurrenten meist wenige Zehntel. Die besten vier tummeln sich bisher aber nur in einem Abstand von 25 Hundertsteln.

Kristoffersen: Kopf-an-Kopf-Duell mit seinem Landsmann! Kristoffersen, der zumindest im Slalom zuletzt wieder zu alter Form zurückfand, duelliert sich auf Augenhöhe mit Foss Solevag. Etwas langsamer ist er jedoch, im Ziel bleibt Kristoffersen aber noch vor Pinturault.

Zenhäusern: Wenig Flachstücke gibt es im heutigen Slalom, beinahe durchgehend ist das Gefälle recht steil. Nicht wirklich spritzig wirkt Zenhäusern, bei seiner Körpergröße sind schnelle Bewegungen in den Beinen sehr wichtig, die er heute nicht zeigt. Viel Rückstand hat er auf den Führenden.

Solevag: Der Norweger setzt die erste Vergleichszeit. Kein einziges Mal blinkt rot auf, bei allen Zwischenzeiten hat er die Nase knapp vorne. So geht es zunächst mit etwa zwei Zehnteln Vorsprung in den Zielraum.

Pinturault: Wie steckt der Franzose die Riesenslalom-Enttäuschung weg? Ganz gut, sein Lauf bleibt ohne großen Fehler. Den flüssigen Lauf bewältigt er solide, doch was seine Zeit wert ist, werden wir erst gleich sehen können.

Los geht's!

Ski alpin WM: Slalom der Herren heute im Liveticker

Vor Beginn:

Der große Favorit, sowohl in der alpinen Kombination als auch im Riesenslalom, Alexis Pinturault wartet noch auf einen WM-Erfolg. Silber gab es vier Hundertstel hinter Marco Schwarz in der Kombination, als Führender des ersten Laufes verlor er im zweiten Durchgang die Nerven und schied aus. So soll es heute der Slalom richten, seine Chancen sind aber nicht so groß wie bei den vorherigen Wettbewerben. Enttäuschend sind die Leistungen von "Team Norway" bislang, nur eine Goldmedaille gab es im Team-Wettbewerb, keine Einzel-Medaille steht für die Norweger da, das sollen Sebastian Foss Solevag oder Henrik Kristoffersen ändern. Der Franzose Clement Noël ergänzt den Slalom-Favoritenkreis.

Vor Beginn:

Der 6. Januar war der größte Tag des bisherigen Jahres für Linus Straßer, er feierte in Zagreb den ersten Weltcup-Sieg im Slalom. Zu dieser Zeit - Anfang Januar - war er in bestechender Form, die letzten Rennen waren allerdings nicht mehr ganz so überzeugend. Kann sich Straßer aus diesem Mini-Formtief ausgerechnet heute herauskämpfen? Etwas Entlastung werden ihm die Bronze-Medaille im Team-Wettbewerb - wenn auch nur als Ersatzfahrer - und die starken Leistungen der Speed-Athleten geben. Eine goldene Medaille fehlt dem DSV aber noch, heute ist die letzte Gelegenheit dazu. Der zweite DSV-Sportler ist Sebastian Holzmann, der im Weltcup stets um den Einzug in die Top 30 kämpfte.

Vor Beginn:

Der großgewachsene Schweizer ist ebenfalls Top-Favorit, er gewann den ersten Slalom der Saison 2020/21 und fuhr auch danach immer wieder ganz vorne mit. Sein Teamkollege ist zwar ein wenig stärker im Riesenslalom, trumpfte dennoch mit guten Leistungen auch in der etwas langsameren Disziplin auf. Daniel Yule lässt zwar auf ähnlich starke Leistungen wie letzte Saison noch warten, hat dennoch das Zeug dazu vorne anzugreifen. Und auch Luca Aerni macht sich nach zuletzt etwas stärkerer Form mehr Hoffnungen auf eine Medaille. Macht das Swiss-Team die Medaillensammlung von Cortina zweistellig?

Vor Beginn:

Das dieses Jahr neu eingeführte Trikot des Titelverteidigers trägt im heutigen Slalom nicht der Titelverteidiger, denn: Der letzte Goldmedaillen-Gewinner ist nicht mehr aktiv. Marcel Hirscher gewann die letzten beiden WM-Slaloms, in der Technik-Disziplin konnte in seine großen Fußstapfen aber schnell ein ÖSV-Athlet hereintreten: Marco Schwarz ist der überragende Slalom-Fahrer dieser Saison und führt den Disziplinen-Weltcup deutlich an. Dass Österreich die beste Nation im Medaillenspiegel ist, steht seit Liensbergers Sieg gestern fest. Schwarz schickt sich an, die sechste Goldmedaille und achte überhaupt zu holen. Wer ist außer ihm dabei? Manuel Feller natürlich, der auch um das Podest mitfahren will. Außerdem Michael Matt und Adrian Pertl - auch die Beiden malen sich Außenseiterchancen aus. Alle vier ÖSV-Fahrer starten zwischen Startnummer sechs und zehn.

Vor Beginn:

Linus Straßer geht mit einem erheblichen Nachteil ins Rennen: Er startet erst mit der Nummer 15 und damit als Letzter der zweiten Startgruppe.

Vor Beginn:

Der Internationale Ski-Verband FIS hat das Reglement für den WM-Slalom kurzfristig geändert. In Anbetracht der vorhergesagten hohen Temperaturen und der dadurch zu erwartenden schlechten Pistenverhältnisse werden im Finale nur die ersten 15 des ersten Laufs in umgekehrter Reihenfolge starten. Im Weltcup beginnt sonst der zunächst auf Rang 30 platzierte Fahrer den zweiten Durchgang.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Beginn des 1. Laufs ist um 10 Uhr, der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

Ski alpin WM: Slalom der Herren heute im TV und Livestream

