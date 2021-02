Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Bansko heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Bansko steht der zweite Riesenslalom der Männer an diesem Wochenende auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen im Free-Tv, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' das Rennen umsonst!

Ski alpin heute live: 2. Riesenslalom der Männer in Bansko: Zeit, Ort

Bühne frei für den zweiten Riesenslalom in Bansko. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung um den Sieg und die weiteren Podestplätze beginnt dann um 13 Uhr.

Austragungsort ist der bulgarische Skiort Bansko, welcher am Fuße des Pirin-Gebirges liegt.

Ski alpin heute live: 2. Riesenslalom der Männer in Bansko heute live im TV und Livestream

Das Rennen wird im Free-TV nur auf Eurosport live übertragen. Die ARD wird von den beiden Durchgängen am Mittag in einer Zusammenfassung berichten.

Auch bei DAZN könnt Ihr den Riesenslalom live und in voller Länge verfolgen, dank einer Kooperation mit Eurosport ist das möglich. Auf DAZN seht Ihr die Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2.

DAZN hat zahlreiche eigene Übertragungsrechte. Im Fußball zeigt DAZN unter anderem Bundesliga, Champions League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr. Andere Sportarten gibt es auf DAZN aber auch, unter anderem Tennis, Boxen, Basketball, American Football, Eishockey, Darts, Handball und Motorsport.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die beiden Durchgänge im Livestream zu sehen. Die ARD hat dazu bei sportschau.de einen kostenfreien Livestream im Angebot. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abonnement 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro jährlich.

© getty Filip Zubcic aus Kroatien gewann am Samstag den ersten Riesenslalom von Bansko.

2. Riesenslalom der Männer in Bansko: Favoriten, DSV-Starter

Den ersten Riesenslalom in Bansko gewann am Samstag der Kroate Filip Zubcic vor Weltmeister Mathieu Faivre (Frankreich). Die beiden Riesenslalom-Spezialisten gehören auch heute zum Kreis der Favoriten.

In diesem gehört auch Alexis Pinturault - der Franzose wurde am Samstag Vierter. Vor der WM war er in drei Riesenslaloms in Serie erfolgreich.

Für Deutschland werden Alexander Schmid, Stefan Luitz und Bastian Meisen an den Start gehen. Schmid fiel am Samstag von Platz sieben noch auf Platz elf zurück.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Bansko heute im Liveticker

SPOX begleitet auch den 2. Riesenslalom aus Bansko im Liveticker. Auch anderen Wintersport gibt es auf SPOX im Liveticker.

Ski alpin: Der aktuelle Stand in der Gesamtwertung