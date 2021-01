Heute wird die Vierschanzentournee in Österreich fortgesetzt. Das Bergiselspringen in Innsbruck steht bevor. Hier erfahrt Ihr, wer das dritte Springen live im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Vierschanzentournee: Die wichtigsten Infos zum heutigen Springen

Zwei Springen wurden bereits absolviert. Das 3. Springen findet am heutigen Sonntag, 3. Januar, im österreichischen Innsbruck statt.

Der Probedurchgang startet um 12 Uhr, der 1. Wertungsdurchgang steigt dann um 13.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee in Innsbruck heute live im TV und Livestream?

Um das Bergiselspringen in Innsbruck heute live und in voller Länge zu verfolgen, bestehen mehrere Möglichkeiten. Im Free-TV könnt Ihr das Springen in der ARD sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem das Event in Österreich auch im kostenlosen Livestream an.

Ebenso wird das Springen auch bei DAZN angeboten. Der Streamingdienst zeigt nämlich wegen der Zusammenarbeit mit dem Sender Eurosport die beiden Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) rund um die Uhr. Da auf Eurosport Skispringen läuft, ist es auch bei DAZN abrufbar.

Vierschanzentournee: Das Bergiselspringen in Innsbruck im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung im TV und Livestream besteht die Möglichkeit, das Springen auch im Liveticker bei SPOX mitzulesen.

Vierschanzentournee: Der Gesamtstand nach dem 2. Springen

Der Deutsche Karl Geiger, der das Auftaktspringen in Oberstdorf für sich entschieden hat, ist aktuell auf Rang zwei in der Gesamtwertung. Halvor Egner Granerud führt die Vierschanzentournee an. In der Top fünf ist mit Markus Eisenbichler ein weiterer Deutscher.