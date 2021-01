Bei der ersten Weltcupstation im neuen Jahr sind die Biathleten am kommenden Wochenende in Oberhof gefragt. Wer den Biathlon-Weltcup in Oberhof live im TV und Livestream zeigt/überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Biathlon: Das komplette Weltcup-Wochenende in Oberhof im Überblick

Am kommenden Wochenende geht der Biathlon-Weltcup in Oberhof über die Bühne. Die Wettbewerbe in Thüringen starten am Freitag (8. Januar) um 11.30 Uhr mit dem Sprintbewerb der Frauen. Danach sind um 14.15 Uhr auch die Männer dran.

Auch am Samstag und am Sonntag finden dann jeweils zwei Läufe statt. Am Sonntag treten die Frauen und Männer dann in den Staffelevents gemeinsam an.

Datum Uhrzeit Wettbewerb 08.01.2021 11.30 Uhr 7,5 km Sprint der Frauen 08.01.2021 14.15 Uhr 10 km Sprint der Männer 09.01.2021 12.45 Uhr 10 km Verfolgung der Frauen 09.01.2021 14.45 Uhr 12,5 km Verfolgung der Männer 10.01.2021 11.30 Uhr Staffel mixed 4x6km (Frauen und Männer) 10.01.2021 14.40 Uhr Staffel single mixed (Frauen und Männer)

Wer zeigt / überträgt den Biathlon-Weltcup in Oberhof live im TV und Livestream

Auch am Wochenende in Oberhof sind für die Übertragung der Wettbewerbe wieder mehrere Anbieter verantwortlich. Eurosport besitzt die Übertragungsrechte für alle Biathlon-Events und zeigt die Bewerbe live und in voller Länge.

Eurosport und der Streamingdienst DAZN haben eine gemeinsame Kooperation. Dank dieser Kooperation haben DAZN-Nutzer die Möglichkeit, 24 Stunden pro Tag auf die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) zuzugreifen. Somit könnt Ihr auch mit Hilfe von DAZN Biathlon-Übertragungen abrufen.

Ebenso zeigt auch das ZDF die Events live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an.

Biathlon: Der Weltcup in Oberhof im Liveticker

Außerdem gibt es alle Wettbewerbe des Weltcups in Oberhof im Liveticker von SPOX.

Biathlon: Die Gesamtweltcupstände

Männer:

Rang Name Punkte Siege 1 Johannes Thingnes Bø 428 1 2 Sturla Holm Lægreid 373 3 3 Sebastian Samuelsson 344 1 4 Johannes Dale 340 1 5 Quentin Fillon Maillet 339 1 6 Émilien Jacquelin 324 0 7 Tarjei Bø 321 1 8 Vetle Sjåstad Christiansen 287 0 9 Martin Ponsiluoma 282 0 10 Jakov Fak 270 0

Damen: