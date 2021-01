Biathlon, Weltcup in Oberhof: Termin, Zeitplan, Wettkämpfe, Disziplinen, TV-Übertragung

Wegen der Covid-19-Pandemie findet auch der Biathlon-Weltcup in diesem Jahr in veränderter Form statt. Es gibt weniger Wettkampfstätten, dafür werden mehr Wettkämpfe an den einzelnen Orten ausgetragen. So bietet auch die Station in Oberhof eine breite Vielfalt an Rennen. Erfahrt hier alle Informationen zum dortigen Weltcup.

Wann findet der Biathlon-Weltcup in Oberhof statt? Termin und Arena

Offiziell beginnt der Weltcup in Oberhof am Montag, 4. Januar 2021. Zunächst finden aber nur Trainings statt. Die ersten Wettbewerbe beginnen dann am Freitag, 8. Januar. Eigentlich sollte der Weltcup dann am Sonntag, 10. Januar enden. Durch die verringerte Zahl an Wettkampforten finden in der darauffolgenden Woche auch die Rennen des ausgefallenen Weltcups Ruhpolding in Oberhof statt. Von Mittwoch, 13. Januar, bis Sonntag, 18. Januar, gibt es dann wieder ein bis zwei Rennen pro Tag.

Wettkampfort ist die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig im thüringischen Oberhof.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Zeitplan und Wettkämpfe

Datum Startzeit Disziplin Freitag, 8. Januar 11.30 Uhr Sprint Frauen Freitag, 8. Januar 14.15 Uhr Sprint Männer Samstag, 9. Januar 12.45 Uhr Verfolgung Frauen Samstag, 9. Januar 14.45 Uhr Verfolgung Männer Sonntag, 10. Januar 11.30 Uhr Mixed-Staffel Sonntag, 10. Januar 14.40 Uhr Single-Mixed-Staffel Mittwoch, 13. Januar 14.30 Uhr Sprint Männer Donnerstag, 14. Januar 14.30 Uhr Sprint Frauen Freitag, 15. Januar 14.30 Uhr Staffel Männer Samstag, 16. Januar 14.45 Uhr Staffel Frauen Sonntag, 17. Januar 12.30 Uhr Massenstart Männer Sonntag, 17. Januar 15 Uhr Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Übertragung im TV und Livestream

Der Spartensender Eurosport 1 überträgt sämtliche Rennen aus Oberhof live im Free-TV. Aber auch im Livestream über den Streamingdienst DAZN könnt Ihr sämtliche Wettkämpfe auf dem Eurosport-Kanal verfolgen.

Alternativ zeigt auch die ARD die Wettkämpfe im Fernsehen sowie im Livestream.

Biathlon in Oberhof im Livestream: Das gibt es auf DAZN

Nicht nur die Biathlon-Wettkämpfe von Eurosport könnt Ihr im Livestream auf DAZN schauen, sondern auch das gesamte restliche Programm von Eurosport 1 und dem Pay-TV-Sender Eurosport 2. So verpasst Ihr keine Entscheidung in allen Disziplinen des Wintersports.

Dazu kommen viele exklusive DAZN-Livestream aus Sportarten wie Boxen, MMA, Darts, Tennis oder den US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB. Auch die Fußballwettbewerbe Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue könnt Ihr live beim Netflix des Sports sehen.

Dabei könnt Ihr Euch zwischen zwei Abo-Varianten entscheiden. Entweder Ihr bezahlt monatlich 11,99 Euro und könnt jederzeit kündigen. Oder Ihr schließt ein Jahresabonnement für 119,99 Euro ab und spart so zwei Monatsbeiträge. In jedem Fall könnt Ihr das Programm zunächst einen Mont kostenlos und ohne Verpflichtungen testen.

Biathlon: Der Weltcupstand

Herren:

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 428 2 Sturla Holm Laegreid 373 3 Sebastian Samuelsson 344 4 Johannes Dale 340 5 Quentin Fillon Maillet 339 6 Émilien Jacquelin 324 7 Tarjei Bø 321 8 Vetle S. Christiansen 287 9 Martin Ponsiluoma 282 10 Jakov Fak 270

Damen: