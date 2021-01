Nach den Damen steht nun auch für die Herren das erste Weltcup-Rennen in Oberhof auf dem Programm. Hier könnt Ihr den Biathlon-Sprint im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Sprint der Männer in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Bei den deutschen Herren feiert Simon Schempp sein Comeback im Weltcup. "Ich freue mich natürlich, dass ich in Oberhof dabei bin und meine ersten Weltcup-Rennen in dieser Saison absolvieren kann", sagte Schempp. Der dreimalige Medaillengewinner bei Olympia hatte kurz vor Saisonstart in Ausscheidungsrennen die Qualifikation für das Weltcupteam verpasst, mit einer starken Vorstellung bei der World Team Challenge in Ruhpolding Ende Dezember sendete er dann aber ein eindrucksvolles Lebenszeichen.

Der erste Läufer geht heute um 14.15 Uhr in die Loipe. Insgesamt sind zehn Kilometer mit zwei Schießeinlagen für die Athleten zu absolvieren.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Biathlon-Sprints der Herren in Oberhof.

Biathlon: Sprint der Männer in Oberhof heute live im TV und Livestream

Der Sprint der Männer wird beim ZDF gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream an.

Zudem gibt es zwei weitere Wege, das Weltcuprennen zu verfolgen. Eurosport zeigt den Sprint der Männer ebenfalls live. Der Livestream des Sportsenders ist jedoch kostenpflichtig.

Dieser ist auch für DAZN-Kunden abrufbar. Durch die Kooperation mit Eurosport hat der Streamingdienst sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Programm. Hier könnt Ihr DAZN für die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Biathlon-Wochenende in Oberhof im Überblick