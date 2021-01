Biathlon, Weltcup in Antholz: Termin, Zeitplan, Wettkämpfe, Disziplinen, TV-Übertragung

Der Biathlon-Weltcup ist in dieser Woche in Antholz zu Gast. Wir geben Euch einen Überblick zu Termin, Zeitplan, Wettkämpfen, Disziplinen und TV-Übertragung der Events.

Biathlon, Weltcup in Antholz: Termin, Zeitplan, Wettkämpfe, Disziplinen

Das verlängerte Biathlon-Wochenende in Antholz beginnt am Donnerstag, den 21. Januar, um 14.15 Uhr mit dem Frauen Einzel über 15 km.

Weiter geht es am Freitag mit dem Einzel der Herren über 20 km, ehe am Samstag der Frauen Massenstart über 12,5 km und die Staffel der Männer über vier Mal 7,5 km anstehen.

Zum Abschluss stehen am Sonntag in Südtirol die Staffel der Frauen über vier Mal 6 km und der Massenstart der Männer (15.05 Uhr) über 15 km an.

Biathlon: Das Programm in Antholz

Datum Start Disziplin Übertragung 21.01.2021 (Do) 14:15 Frauen Einzel 15 km ZDF, Eurosport1, DAZN, SRF2 22.01.2021 (Fr) 13:15 Herren Einzel 20 km ZDF, Eurosport1, DAZN, ORF1 23.01.2021 (Sa) 13:10 Frauen Massenstart 12,5 km ZDF, Eurosport1, DAZN 23.01.2021 (Sa) 15:05 Männer Staffel 4 x 7,5 km ZDF, Eurosport1, DAZN, ORF1, SRF2 24.01.2021 (So) 12:45 Frauen Staffel 4 x 6 km ZDF, Eurosport1, DAZN 24.01.2021 (So) 15:05 Männer Massenstart 15 km ZDF, Eurosport1, DAZN, ORF 1, SRF 2

Biathlon, Weltcup in Antholz: TV-Übertragung

Für die TV-Übertragung aller Biathlon-Events aus Antholz ist das ZDF zuständig. Bei allen Events sind Experte Sven Fischer und Moderator Alexander Ruda im Einsatz, bei einigen Wettkämpfen erhalten die beiden zudem Unterstützung durch Laura Dahlmeier.

Auch Eurosport zeigt alle Wettkämpfe live aus Antholz, hierbei ist Eurosport1 der übertragende Sender.

In Österreich kümmert sich ORF1 um die Übertragung der wichtigsten Wettkämpfe, in der Schweiz übernimmt das SRF2.

Biathlon: Weltcup in Antholz im Livestream

Darüber hinaus könnt Ihr die Wettkämpfe aus Antholz auch im Livestream verfolgen.

ZDF, ORF1 und SRF2 bieten allesamt kostenfreie Livestreams auf ihren Webseiten an, zusätzlich seht Ihr alle Events auch live auf DAZN.

Biathlon: Zwischenstand Gesamtwertung Herren 2020/2021 vor Antholz

Bei den Männern sind die Norweger derzeit das Maß aller Dinge. Angeführt von Johannes T. Boe stehen gleich drei seiner Landsleute mit ihm in den Top-4. Bester Deutscher ist Erik Lesser auf Rang elf, Benedikt Doll und Arnd Peiffer folgen auf zwölf und 13.

Rang Name Pkt 1 Johannes T. Boe (NOR) 618 2 Sturla H. Laegreid (NOR) - U25 564 3 Tarjei Boe (NOR) 511 4 Johannes Dale (NOR) - U25 499 5 Sebastian Samuelsson (SWE) - U25 454 6 Emilien Jacquelin (FRA) 433 7 Quentin Fillon Maillet (FRA) 404 8 Martin Ponsiluoma (SWE) 395 9 Jakov Fak (SLO) 384 10 Lukas Hofer (ITA) 359 11 Erik Lesser (GER) 351 12 Benedikt Doll (GER) 350 13 Arnd Peiffer (GER) 342 37 Roman Rees (GER) 84 43 Philipp Horn (GER) 69 44 Johannes Kühn (GER) 68

Biathlon: Zwischenstand Gesamtwertung Damen 2020/2021 vor Antholz

Ähnliches Bild bei den Damen, mit Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff stehen zwei Norwegerinnen an der Spitze. Franziska Preuss ist auf Platz fünf liegend die bestplatzierte Deutsche.