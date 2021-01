In Bischofshofen treten die Skispringer heute in der Qualifikation für das morgige Dreikönigsspringen an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Qualifikationssprünge live im TV und Livestream sehen könnt.

Du willst die Vierschanzentournee live und in voller Länge verfolgen? Dann hol Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Vierschanzentournee - Qualifikation in Bischofshofen: Alle wichtigen Infos

Die Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee findet am heutigen Dienstag, den 5. Januar, in Bischofshofen (Österreich) statt. Um 16.30 Uhr gehen dann die Qualifikationssprünge für das morgige Dreikönigsspringen los.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Qualifikation in Bischofshofen ist unter anderem Eurosport zuständig. Da die beiden Kanäle des Sportsenders (Eurosport 1 und Eurosport 2) auch bei DAZN freigeschaltet sind, können auch DAZN-Nutzer Skispringen heute live und in voller Länge verfolgen.

© getty

Der Streamingdienst bietet zudem auch Übertragungen zu weiteren Wintersportarten (u.a. Ski alpin und Biathlon) an. Ebenso zeigt DAZN auch die stärksten Fußballligen und -turniere Europas. Zu diesen gehören die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue und 1 Primera Division dazu.

Wer jedoch nicht nur an Fußball interessiert ist, kann auch andere Sportarten schauen. Das "Netflix des Sports" bietet nämlich auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Rugby, Wrestling, Motorsport, Radsport, Tennis, Boxen, Handball, Darts und MMA an.

Der Preis für das DAZN-Abonnement beträgt monatlich 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht jedoch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen, um sich vom Angebot zu überzeugen.

Zusätzlich überträgt auch das ZDF die Qualifikation in Bischofshofen. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr. Dazu bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenfreien Livestream an.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen im Liveticker

Im SPOX-Liveticker könnt Ihr zudem die Sprünge im Liveticker mitverfolgen. SPOX ist dann auch beim Springen morgen mit von der Partie.

Hier geht's zum Liveticker: Qualifikation in Bischofshofen.

Hier geht's zum Liveticker: Springen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand

Die Deutschen sind gut in die Vierschanzentournee gestartet. Karl Geiger hat sogar das Auftaktspringen in Oberstdorf gewonnen. Beim Bergiselspringen in Innsbruck schaffte er jedoch keinen Top-10-Platz und fiel deswegen um einige Plätze in der Gesamtwertung.