Vierschanzentournee, Finale: Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute im Liveticker

Das vierte und finale Springen der diesjährigen Vierschanzentournee steht am heutigen Mittwoch an. Die Kontrahenten kämpfen beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen um die Krone des Skisprung-Klassikers. Hier könnt Ihr das gesamte Springen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vierschanzentournee: Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Für Simon Ammann heißt es auch heute wieder im ersten Durchgang mit Granerud gegen einen richtig harten Brocken antreten und da die Form für ein Weiterkommen über die Lucky Loser nicht vorhanden ist, droht er einmal mehr das Finale zu verpassen. Bei Gregor Deschwanden sieht es anders aus und der gute Platz in Innsbruck scheint ihm auch hier Aufwind zu geben. Deschwanden gilt in seinem Duell als stärkerer Springer und kann sich berechtigte Hoffnungen auf die nächsten dicken Punkte machen.

Vor Beginn:

Einen Österreicher wird man indes vermissen: Jan Hörl war im Training noch dabei, fehlte schließlich aber in der Qualifikation, nachdem er Schmerzen im Knie verspürt hatte. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde eine Schienbeinkopfprellung sowie ein kleiner Knorpelriss diagnostiziert. Die Verletzung bereitet ihm zwar Schmerzen, man ist sich jedoch sicher, dass die Wettkampfpause nicht lang ausfallen muss.

Vor Beginn:

Das große ÖSV-Team kann heute wieder aus den vollen schöpfen und gestern gelang allen gestarteten Athleten die Qualifikation für den Wettkampf. Leichte Gegner wird es aber nicht für alle geben. So muss Thomas Lackner unter anderem gegen Piotr Zyla ran. Auch für Maximilian Steinger, Daniel Tschofenig sowie Clemens Leitner, Manuel Fettner, Stefan Rainer und Markus Schiffner ist die Aufgabe im ersten Durchgang keine Leichte. Spannend dürfte das Duell Peter Prevc gegen Gregor Schlierenzauer sein. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck sowie Daniel Huber und Stefan Kraft nehmen durch ihren guten Qualiergebnisse leichte Gegner mit.

Vor Beginn:

Man merkt es Karl Geiger an: Dem DSV-Adler beginnt so langsam die Gelassenheit abhandenzukommen und nicht mehr jeder Sprung sitzt. Nach Platz 25 in der gestrigen Qualifikation heißt es für ihn heute schon im ersten Duell über die Schanze gehen. Früh dran ist auch Schmid im fünften Duell des Tages. Severin Freund wird im siebten Duell am Start sein. Für Martin Hamann und Pius Paschke heißt es im teaminternen Duell gegeneinander springen. Markus Eisenbichler kann sich seinerseits ganz auf die Tageswertung konzentrieren, denn er wird gegen den Russen Klimov springen.

Vor Beginn:

Die Frage nach dem turbulenten Springen in Innsbruck ist, wie viel die Verfolger zum neuen Tourneeführenden Kamil Stoch überhaupt noch aufholen können. Die Schanze in Bischofshofen ist die Größte der gesamten Tournee und Kubacki hatte bereits in Garmisch-Partenkirchen gezeigt, dass auch bei zweistelligen Abständen noch nichts verloren ist. Doch dafür müsste sich Stoch sicher auch einen Ausreißer nach unten leisten. Derzeit führt Kamil Stoch mit 15,2 Punkten vor Teamkollege Kubacki. Erst dahinter folgen dann Granerud (20,6 Pkt.) und Karl Geiger (24,7 Pkt.), bei denen die Abstände schon riesig sind.

Vor Beginn:

Aus deutscher Sicht geht Karl Geiger mit minimalen Außenseiterchancen in das Springen. Als Vierter beträgt sein Rückstand auf den führenden Polen Kamil Stoch bereits knapp 25 Punkte.

Vor Beginn:

Für die Springer geht es bereits um 15.30 Uhr mit dem Probedurchgang los.

Vor Beginn:

Um 16.45 Uhr startet der erste Wertungsdurchgang. Ab 18 Uhr findet der zweite Durchgang und schließlich die Siegerehrung statt.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen!

Vierschanzentournee: Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen im TV und Liveticker

Neben unserem Liveticker könnt Ihr das Springen auch live im TV und Livestream verfolgen. Hierfür könnt Ihr auf den Eurosport-Channel auf DAZN zurückgreifen.

Ab 16.30 Uhr beginnt dort die Übertragung.

Auch im Free-TV könnt Ihr das Springen sehen. Das ZDF überträgt ab 16.30 Uhr live, in Österreich kümmert sich ORF 1 um die Übertragung.

Beide Sender bieten auf ihren Webseiten zudem auch kostenlose Livestream an.

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand