Vierschanzentournee, Gesamtwertung: Zwischenstand und Punkte

Die Vierschanzentournee 2020/21 ist in vollem Gange und mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler hat Deutschland gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Gesamtwertung mit den aktuellen Zwischen- und Punktestände.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung im Überblick

Nach dem 3. Sprung liegt Kamil Stoch dicht gefolgt von Halvor Egner Granerud. Dahinter liegen die beiden deutschen Springer Karl Geiger und Markus Eisenbichler.

Platz Name Nation Gesamt 1 Kamil Stoch POL 419,8 2 Halvor Egner Granerud NOR 418,8 3 Karl Geiger GER 410,8 4 Markus Eisenbichler GER 403,7 5 Dawid Kubacki POL 402,0 6 Philipp Aschenwald AUT 399,7 7 Stefan Kraft AUT 394,2 8 Ryoyu Kobayashi JPN 390,2

Vierschanzentournee: Der Terminplan im Überblick

In Garmisch-Partenkirchen geht es ab ca. 15 Uhr weiter mit dem zweiten Durchgang.

Danach geht es für die Athleten in Österreich weiter. Zunächst wird in Innsbruck gesprungen, den Abschluss machte die Schanze in Bischofshofen.

Datum Zeit Ort Wettbewerb 31.12.2020 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 1.1.2021 14 Uhr Wettkampf 2.1.2021 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3.1.2021 13.30 Uhr Wettkampf 5.1.2021 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 6.1.2021 16.45 Uhr Wettkampf

Vierschanzentournee: Das Springen in Oberstdorf

In Oberstdorf sicherte sich Karl Geiger mit drei Punkten Vorsprung den Sieg.

Platz Name 1. Durchgang 2. Durchgang Pkt 1 Karl Geiger 139,8 151,3 291,1 2 Kamil Stoch 136,0 152,3 288,3 3 Marius Lindvik 138,5 146,7 285,2 4 Halvor Egner Granerud 131,2 148,9 280,1 5 Markus Eisenbichler 121,7 152,6 274,3 6 Stefan Kraft 133,9 139,7 273,6 7 Andrzej Stekala 126,1 147,2 273,3 8 Philipp Aschenwald 138,4 134,6 273,0 9 Anze Lanisek 126,1 144,0 270,1 10 Ziga Jelar 133,8 136,0 269,8

Vierschanzentournee: Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

Im vergangenen Jahr wurde Karl Geiger Dritter. Der Pole Dawid Kubacki krönte sich vor Marius Lindvik zum Sieger.