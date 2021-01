Ski alpin: Slalom der Herren in Chamonix und Super-G der Damen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Alpinsport stehen heute gleich zwei Wettbewerbe an: Der Slalom der Herren in Charmonix sowie der Super-G der Damen in Garmisch-Partenkirchen. Wir verraten Euch, wie Ihr die Events live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski Alpin: Diese Wettkampfe finden heute statt

Die Herren sind heute zuerst an der Reihe: um 9.30 Uhr sollen die Männer im französischen Charmonix im Slalom an den Start gehen.

Der zweite der beiden heutigen Wettkämpfe ist die Abfahrt der Damen. Diese soll um 11.00 Uhr in Garmisch-Partenkirchen starten.

Datum Zeit Ort Wettbewerb 30.1.2021 9.30 Uhr Charmonix Slalom, Herren 30.1.2021 11.00 Uhr Garmisch-Partenkirchen Super-G, Damen

Ski alpin: Slalom der Herren und Super-G der Damen heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Alpinfans: Beide Events am heutigen Morgen bzw. Vormittag werden live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Im Rahmen seiner Sportschau-Übertragung zeigt die ARD beide Wettkämpfe live.

Den Slalom der Herren begleitet Tobias Barnerssoi am Mikrofon, bei den Damen ist kurz darauf Bernd Schmelzer mit dabei.

Auch Eurosport zeigt beide Wettkämpfe, also beide Läufe im Slalom der Männer sowie der Super-G der Frauen, live und in voller Länge. Durch den bei DAZN integrierten Eurosport-Kanal könnt Ihr die Events auch auf DAZN verfolgen.

Ski alpin: Slalom der Herren und Super-G der Damen heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Wettbewerbe auch im Liveticker verfolgen, das geht bei uns auf der Seite.

Den Liveticker zum Slalom der Männer findet Ihr hier, den Ticker zum Super-G der Frauen hier. Unsere Liveticker-Übersicht gibt's zudem hier.

Ski Alpin: Die Weltcup-Gesamtwertung der Herren im Überblick

Rang Name Land Punkte 1 Alexis Pinturault Frankreich 860 2 Marco Odermatt Schweiz 607 3 Marco Schwarz Österreich 566 4 Aleksander Aarnodt Kilde Norwegen 560 5 Loic Meillard Schweiz 486 6 Matthias Mayer Österreich 464 7 Filip Zubcic Kroatien 462 8 Henrik Kristoffersen Norwegen 444 9 Vincent Kriechmayer Österreich 391 10 Beat Feuz Schweiz 378

Ski Alpin: Die Weltcup-Gesamtwertung der Damen im Überblick