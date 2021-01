Nachdem vor ein paar Tagen bereits die Damen in Zagreb um Weltcuppunkte fuhren, sind heute die Männer in einem Slalom in der kroatischen Hauptstadt dran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hol Dir jetzt den Gratismonat von DAZN, um die Eurosportkanäle freizuschalten und damit den Slalom der Männer in Zagreb live und in voller Länge zu schauen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski alpin: Die wichtigsten Infos zum Slalom der Männer in Zagreb

Der dritte Slalom im Männer-Weltcup steigt am heutigen Mittwoch (6. Januar) in Zagreb. Der 1. Durchlauf startet um 12.15 Uhr. Die besten 30 Läufer des 1. Laufs sind dann im 2. Durchgang ab 15.30 Uhr wieder an der Reihe.

Ski alpin: Slalom der Männer in Zagreb heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Skiweltcup besitzt unter anderem Eurosport. Da DAZN die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 24 Stunden täglich überträgt, zeigt somit auch der Streamingdienst das Rennen in der kroatischen Hauptstadt heute live und in voller Länge. Ab 12.05 Uhr wird der 1. Durchgang übertragen. Biathlon, Rennrodeln und Skispringen komplettieren das Wintersportangebot.

Doch damit nicht genug. Das "Netflix des Sports" bietet unter anderem auch zahlreiche Übertragungen für Fußballfans an. Wer die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Nations League sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig.

Ebenso sind dazu noch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Darts, Handball, Tennis, Kampfsport, Motorsport, Radsport, Rugby und Wrestling abrufbereit.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abonnement 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro jährlich.

Zusätzlich könnt Ihr den 2. Durchlauf auch im Free-TV im ZDF sehen. Der kostenlose Livestream, den der öffentlich-rechtliche Sender anbietet, überträgt hingegen beide Durchgänge.

Ski alpin: Slalom der Männer in Zagreb im Liveticker

Skifans haben zusätzlich die Möglichkeit, beide Durchgänge des Zagreb-Slaloms im Liveticker bei SPOX mitzuverfolgen. Damit habt Ihr alle Laufzeiten und Platzierungen im Überblick.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Männer in Zagreb.

Ski alpin: Der aktuelle Weltcupstand der Männer im Überblick

Gesamtweltcup der Männer:

Rang Fahrer Punkte 1. Aleksander Aamodt Kilde 465 2. Alexis Pinturault 462 3. Marco Odermatt 391 4. Henrik Kristoffersen 312 5. Mauro Caviezel 307

Slalomweltcup der Männer:

Dan ersten Slalom der Saison entschied der Schweizer Ramon Zenhäusern für sich (Alta Badia). Im zweiten Slalom in Madonna di Campiglio war der jetzige Führer des Slalomweltcups (140 Punkte) Henrik Kristoffersen erfolgreich. Auf Rang zwei ist der Österreicher Manuel Feller mit 130 Punkten.