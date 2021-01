Zum Abschluss in Kitzbühel steht der Super-G der Herren an. Hier könnt Ihr das Rennen heute im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski Alpin im Liveticker: Super-G der Herren in Kitzbühel heute live - die ersten Fahrer

Vincent Kreichmayr (AUT): Der Super-G ist die wohl stärkste Disziplin des Österreichers, dort will er deswegen die kleine Kristallkugel erobern. Dass nun ärgsten Konkurenten Kilde und Caviezel nicht mehr ins Geschehen eingreifen können, hilft ihm dabei. Nach zwei schwachen Tage in Kitzbühel Kriechmayr nun zurückschlagen und das sieht zunächst gut aus. Am Oberhausberg holt er drei Zehntel Vorsprung auf Odermatt heraus, wovon er am Ende noch knapp ein Zehntel verteidigen kann und in Führung geht.

Johan Clarey (FRA): Der 40-jährige gehört noch längst nicht zum alten Eisen und gilt als Streif-Experte, der hier schon oft unter den besten fünf ins Ziel gekommen ist, allerdings meistens in den Abfahrten. Clarey kann hier seine Stärken in den fehlenden langen Gleitpassagen dementsprechend nicht ausspielen, deswegen handelt er sich schließlich nach einer unsicheren Fahrt über 1,5 Sekunden Rückstand ein.

Marco Odermatt (SUI): Möglichst viele Punkte für den Gesamtweltcup mitzunehmen ist ein großes Ziel für den jungen Schweizer, doch einige trauen ihm heute selbst den Tagessieg zu. Marco Odermatt riskiert wie immer alles und legt schnell die ersten Zwischenbestzeiten in den Schnee. Vor allem der Oberhausberg und die Traverse liegen dem Riesenslalom-Spezialisten. Damit kommt er knapp eine halbe Sekunde vor Christof Innerhofer über die Ziellinie.

Christof Innerhofer (ITA): Der Italiener hat sich am gestrigen Tage mit einer starken Fahrt und dem vierten Platz eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Christof Innerhofer fährt erneut sehr direkt und findet eine schöne Linie. Das zahlt sich aus, er setzt mit elf Hundertstel Vorsprung die neue Bestzeit.

Christian Walder (AUT): Auf geht´s! Der Super-G auf der Streif wird im diesem Moment von Christian Walder eröffnet. Der Österreicher, der in dieser Saison bereits schon einmal auf dem Podest stand, meistert alle Schwierigkeiten relativ problemlos und zeigt einen insgesamt flüssigen Lauf. Am Ende bleibt die Zeit bei 1:13.28 Minuten stehen.

Ski Alpin im Liveticker: Super-G der Herren in Kitzbühel heute live - vor Beginn

Vor Beginn: Die Bedingungen auf der Streif stellen heute keine Probleme dar. Es ist zwar leicht bewölkt, doch dafür ist es sehr kalt in Kitzbühel, wodurch die Piste ordentlich durchgefroren ist. Da der Lauf außerdem äußerst weit gesetzt ist, sind auch im Super-G sehr hohe Geschwindigkeiten zu erwarten.

Vor Beginn: Mit Mauro Caviezel, Aleksander Aamodt Kilde und Ryan Cochran-Siegle fallen alle drei bisherigen Saisonsieger im Super-G verletzungsbedingt für das Rennen auf der Streif aus. Gerade deswegen ist der Kreis der Favoriten auf den Sieg neben den bereits genannten Matthias Mayer, Vincent Kirechmayr und Beat Feuz groß. Besonders gute Chancen auf den Tageserfolg werden wohl vor allem noch der Vorjahressieger Kjetil Jansrud aus Norwegen und dem Schweizer Marco Odermatt zugeschrieben. Auch den Italiener Dominik Paris gilt es im Auge zu behalten.

Vor Beginn: Das Swiss-Team wird den abschließenden Wettkampf auf in Kitzbühel mit acht Athleten bestreiten. Auf der Rechnung für vordere Platzierungen kann man auf jeden Fall Beat Feuz (Startnummer 19) haben, dem zwar eher die Abfahrtsrennen liegen, doch im Super-G immerhin schon drei Weltcupsiege verbuchen konnte. Sein Landsmann Marco Odermatt (3), der um den Gesamtweltcup kämpft, ist ebenfalls hoch einzuschätzen. Zudem stehen Gino Caviezel (6), Loic Meillard (10), Stefan Rogetin (22), Gilles Roulin (27), Ralph Weber (33) und Nils Mani (42) auf der Startliste für die Eidgenossen.

Vor Beginn: m Lager der Österreicher erwartet man sich insbesondere von Matthias Mayer (Startnummer 7) nach den Rängen zwei und drei in den Abfahrten auch im Super-G einiges. Vincent Kreichmayr (5) hofft währenddessen nach zwei fehlerbehafteten Rennen in seiner stärken Disziplin auf eine Trendwende. Christian Walder (1), Max Franz (8) und Hannes Reichelt (18) gehen ebenfalls schon in der ersten Startgruppe auf die Streif. Zudem wird die Mannschaft von Raphael Haaser (31), Stefan Babinsky (32) und Daniel Hemetsberger (39) komplettiert.

Vor Beginn: Die Athleten des deutschen Skiverbandes können nach vier Top-Ten-Ergebnissen in den beiden Abfahrten mit viel Selbstbewusstsein in den Super-G gehen. "Jetzt fehlt dann halt nur mal ein Podium", sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier. Auch heute sind wieder sechs Starter dabei. Den Anfang machen Romed Baumann (Startnummer 12) und Andreas Sander (13), gefolgt von Josef Ferstl (25) und Simon Jocher (26). Mit höheren Startnummern werden außerdem Dominik Schwaiger (40) und Manuel Schmid (47) das Rennen in Angriff nehmen.

Vor Beginn: Nicht nur die Abfahrt in Kitzbühel hat den Ruf der größten Herausforderung im alpinen Weltcup-Kalender. Der Super-G weist ebenso einige Schwierigkeiten für die Athleten auf. Vom extrem steilen Starthang am Seidlalmsprung geht es direkt über die klassische Abfahrtsstrecke zur Hausbergkante. In der folgenden Querfahrt verlangen besonders die Rechtsschwünge den Athleten alles ab. Im folgenden Zielschuss geht es dann mit Höchsttempo in Richtung der Ziellinie.

Vor Beginn: Start ins Rennen ist um 10.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker des Super-G in Kitzbühel!

Super-G der Herren in Kitzbühel: So seht Ihr das Rennen live im TV und Livestream

Zwei Wege führen Euch heute zu Livebildern des Super-G: Einerseits überträgt das ZDF ab 10.30 Uhr live aus Kitzbühel, andererseits seid Ihr mit Eurosport live dabei.

Das bedeutet auch: Alle DAZN-Kunden können über die Plattform des Streamingdienstes ebenfalls live dabei sein. DAZN speist dank einer Kooperation der beiden Sportsender sowohl Eurosport1 als auch Eurosport2 auf seine Plattform ein.

