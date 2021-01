Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Kitzbühel im TV, Livestream und Liveticker

Nach den beiden Abfahrten findet in Kitzbühel zum Abschluss des Hahnenkammrennens der Super-G der Herren statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ski alpin heute: Alle wichtigen Infos zum Super-G der Herren in Kitzbühel

Das Kitzbühel-Wochenende endet am heutigen Montag, den 25. Januar, mit einem Super-G der Herren. Die Speedexperten sind ab 10.45 Uhr auf der Piste am Hahnenkamm (Österreich) unterwegs.

Das Rennen war eigentlich für den Sonntag geplant gewesen, musste jedoch auf heute verschoben werden, da die 2. Streif-Abfahrt zuvor schon von Samstag auf Sonntag wegen Witterungsbedingungen neu terminiert wurde.

Nachdem Beat Feuz bereits die erste Abfahrt am Freitag, die als Ersatz für die wegen Corona abgesagte Lauberhornabfahrt in Wengen nach Kitzbühel verlegt wurde, gewann, holte sich der Schweizer auch im zweiten Abfahrtsrennen auf der Streif den Sieg.

Ski alpin: Das 81. Hahnenkammrennen im Überblick

Termin Uhrzeit Veranstaltung Sieger Fr, 22. Januar 11.30 Uhr 1. Abfahrt (Wengen-Ersatz) Beat Feuz Sa., 23. Januar abgesagt 2. Abfahrt So., 24. Januar 10.20 Uhr 2. Abfahrt Beat Feuz Mo., 25. Januar 10.45 Uhr Super-G

Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Kitzbühel im TV und Livestream

Wie so oft ist auch für den Super-G in Kitzbühel das ZDF verantwortlich. Neben der Übertragung im Free-TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an. Um pünktlich 10.30 Uhr startet die Übertragung aus Kitzbühel.

Das ZDF-Team bestehend aus Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel begleitet die Zuseher durch das Rennen.

Zusätzlich könnt Ihr die Speedfahrer im Eurosport-Player, der die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 beinhaltet, bei DAZN live und in voller Länge verfolgen.

Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Kitzbühel im Liveticker

Den Super-G der Herren in Kitzbühel gibt es bei SPOX auch in Form eines Livetickers.

Ski alpin: Der Gesamtweltcup der Herren