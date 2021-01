Ski alpin heute live: Slalom der Herren in Flachau und Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora im TV, Livestream und Liveticker

Während der Slalom der Herren in Flachau stattfindet, gehen die Ski-Damen in Kranjska Gora an den Start. SPOX gibt Euch alle Infos rund um die Rennen und die Übertragung im TV und Livestream.

Testet DAZN hier einen Monat lang kostenlos und verfolgt Ski alpin im Eurosport-Channel!

Ski alpin heute live: Die Sonntags-Rennen in der Übersicht

Der Renntag beginnt um 9.15 Uhr mit dem ersten Durchgang im Riesenslalom der Damen, die Herren beginnen um 10.30 Uhr. Das ist der heutige Fahrplan:

Datum Uhrzeit Event Ort Geschlecht 17.01. 9.15 Uhr Riesenslalom 1. Durchgang Kranjska Gora Damen 17.01. 10.30 Uhr Slalom 1. Durchgang Flachau Herren 17.01. 12.15 Uhr Riesenslalom 2. Durchgang Kranjska Gora Damen 17.01. 13.45 Uhr Slalom 2. Durchgang Flachau Herren

Ski alpin heute live: Slalom in Flachau und Riesenslalom in Kranjska Gora im TV, Livestream

Sämtliche Rennen des heutigen Tages sind im Free-TV empfangbar. Sowohl in der ARD als auch bei Eurosport könnt Ihr die Läufe verfolgen, beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Für den Stream auf sportschau.de müsst Ihr nicht bezahlen, der Eurosport-Player hingegen ist kostenpflichtig.

Alle DAZN-Kunden dürfen sich ebenfalls freuen. Über den Eurosport-Channel könnt Ihr sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ohne Mehrkosten sehen.

Falls Ihr noch kein Abonnement von DAZN besitzt, könnt Ihr das Ganze hier einen Monat lang gratis testen, im Anschluss kostet der Dienst entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

© getty

Ski alpin: Slalom in Flachau und Riesenslalom in Kranjska Gora heute im Liveticker

Auch bei SPOX bleibt Ihr selbstverständlich auf dem neuesten Stand in Sachen Ski alpin. Hier findet Ihr die Liveticker der heutigen Rennen:

Ski alpin: Die Ergebnisse des gestrigen Tages

Wie schon zuvor, hat Linus Straßer am gestrigen Tag erneut starke Leistungen gezeigt und es auf den fünften Platz geschafft. Bei den Damen gab es keine deutsche Top-10-Platzierung, Andrea Filser schaffte es nur auf Rang 22. Das sind die Ergebnisse von gestern:

Riesenslalom der Damen:

Platz Name Nation Zeit 1 Marta Bassino ITA 2:11.90min 2 Tessa Worley FRA +0.80s 3 Michelle Gisin SUI +1.46s 4 Petra Vlhová SVK +1.58s 5 Federica Brignone ITA +2.10s 6 Mikaela Shiffrin USA +2.18s 7 Ramona Siebenhofer AUT +2.54s 8 Lara Gut-Behrami SUI +2.85s 9 Meta Hrovat SLO +2.97s 10 Maryna Gasienica Daniel POL +3.49s

Slalom der Herren:

Platz Name Nation Zeit 1 Manuel Feller AUT 1:50.27min 2 Clément Noël FRA +0.43s 3 Marco Schwarz AUT +0.70s 4 Sebastian Foss Solevåg NOR +0.81s 5 Linus Straßer GER +1.20s 6 Ramon Zenhäusern SUI +1.30s 7 David Ryding GBR +1.58s 8 Luca Aerni SUI +1.64s 9 Alexis Pinturault FRA +1.77s 10 Tanguy Nef SUI +1.81s

Ski alpin: Weltcupstände bei den Herren und Damen

Durch seine gute Platzierung konnte Linus Straßer auch in der Gesamtwertung einen Rang gutmachen, er kletterte auf Platz 11.

Herren

Platz Name Pkt 1 Alexis Pinturault 718 2 Aleksander Aamodt Kilde 560 3 Marco Odermatt 501 4 Filip Zubcic 462 5 Marco Schwarz 386 6 Henrik Kristoffersen 384 7 Loic Meillard 378 8 Manuel Feller 334 8 Ryan Cochran-Siegle 307 10 Mauri Caviezel 307 11 Linus Straßer 280

Damen