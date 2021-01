Ski alpin heute live: Slalom der Männer in Adelboden und Super-G der Damen in St. Anton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Skiweltcup wird heute in der Schweiz und in Österreich fortgesetzt. Die Männer fahren einen Slalom in Adelboden, die Damen einen Super-G in St. Anton. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live: Slalom der Männer in Adelboden und Super-G der Damen in St. Anton

Nachdem bereits gestern die Männer und die Damen in Adelboden bzw. St. Anton dran waren, haben sich auch am heutigen Sonntag, 10. Januar, die Skiorte nicht geändert, die Disziplinen jedoch schon. Die Männer treten im Slalom in Adelboden (Schweiz) gegeneinander an. Der 1. Durchgang beginnt um 10.30 Uhr, der 2. um 13.30 Uhr. Bei den Damen startet der Super-G um 11.30 Uhr.

Ski alpin heute live: Slalom der Männer in Adelboden und Super-G der Damen in St. Anton heute live im TV und Livestream

Wer die Weltcuprennen live und in voller Länge sehen möchte, kann dies gleich bei mehreren Anbietern tun. Im Free-TV überträgt das ZDF beide Rennen. Einen kostenlosen Livestream bietet der öffentlich-rechtliche Sender ebenfalls an.

Ski alpin heute live: Slalom der Männer in Adelboden und Super-G der Damen in St. Anton im Liveticker

Zusätzlich zur TV- und Livestream-Übertragung bietet SPOX jeweils einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Männer in Adelboden.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Damen in St. Anton.

Ski alpin: Der Gesamtweltcup im Überblick

Männer:

Rang Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 675 2. Aleksander Aamodt Kilde 560 3. Marco Odermatt 501 4. Filip Zubcic 455 5. Henrik Kristoffersen 371 6. Loic Meillard 309 7. Mauro Caviezel 307 7. Ryan Cochran-Siegle 307 9. Matthias Mayer 264 10. Vincent Kriechmayr 248

Damen: