Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und Super G der Damen in Crans Montana im TV, Livestream und Liveticker

Der Ski-Weltcup bietet heute sowohl eine Herren-Abfahrt als auch eine Damen-Super-G an. Die Herren holen die verschobene 2. Streif-Abfahrt in Kitzbühel nach, während die Damen in Crans Montana unterwegs sind. Wie Ihr die beiden Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat testen und damit die beiden Weltcup-Rennen heute live und in voller Länge sehen!

Ski alpin: Die wichtigsten Infos zum heutigen Skitag

Die Abfahrt der Herren in Kitzbühel hätte eigentlich gestern über die Bühne gehen müssen. Wegen der Witterungsbedingungen musste das Streif-Rennen jedoch verschoben werden. Nun wird die Abfahrt am heutigen Sonntag, den 24. Januar, nachgeholt.

Um 10.20 Uhr geht die legendäre Abfahrt los. Danach sind die Damen ab 12 Uhr im Super-G in Crans Montana (Schweiz) gefragt.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und Super-G der Damen in Crans Montana im TV und Livestream

Beide Rennen überträgt das ZDF live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung geht um 10.15 Uhr mit der Streif-Abfahrt los. Im Einsatz sind dafür Reporter Michael Pfeffer, die Moderatorin Katja Streso und der Experte und Ex-Skirennläufer Marco Büchel. Auch einen kostenlosen Livestream hat der öffentlich-rechtliche Sender im Angebot.

Zudem gibt es die Abfahrt der Herren und den Super-G der Damen im Eurosport-Player auf DAZN zu sehen. Dank der Kooperation der beiden Sportanbieter sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN abrufbar.

Auf der Plattform können unter anderem auch Livestreams zu Biathlon, Skispringen und Rennrodeln gefunden werden. Aber auch Fußball mit Spielen der Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Serie A, Champions League, Europa League und Nations League ist ein wichtiger Teil des DAZN-Angebots.

Zusätzlich hat "das Netflix des Sports" die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Handball, MMA, Darts, Boxen, Tennis, Motorsport, Radsport, Rugby oder Wrestling im Repertoire.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und Super-G der Damen in Crans Montana im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr die Skibewerbe heute verfolgen. Auf der Website werden nämlich zwei Liveticker angeboten.

Hier geht's zur Herren-Abfahrt in Kitzbühel.

Hier geht's zum Damen-Super-G in Crans Montana.

Ski alpin: Die Gesamtweltcupstände im Überblick

Herren:

Rang Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 778 2. Aleksander Aamodt Kilde 560 3. Marco Odermatt 501 4. Marco Schwarz 466 5. Filip Zubcic 462 6. Loic Meillard 428 7. Henrik Kristoffersen 420 8. Manuel Feller 348 9. Matthias Mayer 344 10. Sebastian Foss-Solevaag 308

Damen: