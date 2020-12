Biathlon: Darum findet in der Saison 2020/21 kein Weltcup in Ruhpolding statt

In der Biathlon-Saison 2020/21 wird es kein Rennen in Ruhpolding geben. Hier erfahrt Ihr, warum die Bewerbe in Oberbayern ausfallen.

Seit 1980 ist das oberbayerische Ruhpolding Teil des Biathlon-Weltcups. Nun fällt in der Saison 2020/21 der Weltcup in der Chiemgau-Arena aus - sowohl für die Damen als auch für die Herren.

Biathlon-Weltcup: Darum findet in der Saison 2020/21 kein Weltcup in Ruhpolding statt

Die Weltcup-Rennen in Ruhpolding finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Die Reisetätigkeit der Biathleten soll nämlich auf ein Minimum reduziert werden, begründete der Biathlon-Weltverband IBU die Absagen.

Als Ersatz dafür sind zwei Weltcupstationen in Oberhof geplant. Der deutsche Verband entschied sich für Oberhof, um für die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 zu testen. Die Rennen werden vom 7. bis 10. Januar und vom 13. bis 17. Januar bestritten.

© imago images / Bildbyran

Biathlon-Weltcup: Der Rennkalender im Überblick

Datum Ort Land 28.11. - 29.11.2020 Kontiolahti Finnland 03.11. - 06.11.2020 Kontiolahti ( Ersatz für Östersund) Finnland 11.12. - 13.12.2020 Hochfilzen Österreich 17.12. - 20.12.2020 Hochfilzen ( Ersatz für Grand Bornand) Österreich 07.01. - 10.01.2021 Oberhof Deutschland 13.01. - 17.01.2021 Oberhof ( Ersatz für Ruhpolding) Deutschland 21.01. - 24.01.2021 Antholz Italien 10.02. - 21.02.2021 Pokljuka ( Weltmeisterschaft) Slowenien 04.03. - 07.03.2021 Nové Město ( Ersatz für Peking) Tschechien 11.03. - 14.03.2021 Nové Město Tschechien 18.03. - 21.03.2021 Oslo Norwegen

Biathlon: Live im TV und Livestream

Biathlon im Liveticker

Biathlon: Der Weltcupstand

Frauen:

Rang Name Punkte Siege 1 Marte Olsbu Røiseland 271 1 2 Dsinara Alimbekawa 265 1 3 Hanna Öberg 259 2 4 Elvira Öberg 208 0 5 Dorothea Wierer 185 1 6 Franziska Preuß 184 0 7 Tiril Eckhoff 172 1 8 Karoline Offigstad Knotten 163 0 9 Anaïs Chevalier-Bouchet 161 0 10 Johanna Skottheim 161 0

Herren: