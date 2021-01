Biathlon: Sprint der Frauen und der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im ersten Weltcuprennen des neuen Jahres sind heute sowohl die Männer als auch die Frauen jeweils im Sprint in Oberhof im Einsatz. Wie Ihr die Läufe live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Biathlon - Sprint der Frauen und der Herren in Oberhof: Wann und wo?

Der Biathlon-Weltcup wird am heutigen Freitag, den 8. Januar, in Oberhof fortgesetzt. Sowohl die Frauen als auch die Herren haben einen Sprint vor sich. Den Auftakt machen die Frauen. Um 11.30 Uhr absolvieren sie den 7,5 Kilometer langen Lauf. Die Herren sind dann um 14.15 Uhr an der Reihe (10 Kilometer).

Das komplette Biathlon-Wochenende in Oberhof im Überblick:

Datum Uhrzeit Wettbewerb 08.01.2021 11.30 Uhr 7,5 km Sprint der Frauen 08.01.2021 14.15 Uhr 10 km Sprint der Herren 09.01.2021 12.45 Uhr 10 km Verfolgung der Frauen 09.01.2021 14.45 Uhr 12,5 km Verfolgung der Herren 10.01.2021 11.30 Uhr Staffel mixed 4x6km (Frauen und Herren) 10.01.2021 14.40 Uhr Staffel single mixed (Frauen und Herren)

Biathlon: Sprint der Frauen und der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream

Für die Übertragungen der heutigen Sprintwettbewerbe ist unter anderem das ZDF verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet beide Sprints sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream an.

Folgendes Team begleitet Euch dabei:

Reporter: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experten: Sven Fischer und Laura Dahlmeier

Biathlon: Sprint der Frauen und der Herren in Oberhof im Liveticker

SPOX bietet die beiden Sprints heute in Form von Livetickern zum Mitlesen an.

Hier geht's zum Liveticker: Sprint der Frauen.

Hier geht's zum Liveticker: Sprint der Herren.

Biathlon: Die Weltcupstände im Überblick

Frauen:

Rang Name Punkte Siege 1 Marte Olsbu Røiseland 415 2 2 Hanna Öberg 378 2 3 Tiril Eckhoff 346 3 4 Elvira Öberg 334 0 5 Dsinara Alimbekawa 326 1 6 Dorothea Wierer 304 1 7 Franziska Preuß 297 0 8 Ingrid Landmark Tandrevold 271 0 9 Denise Herrmann 242 0 10 Karoline Offigstad Knotten 237 0

Herren: