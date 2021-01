Biathlon heute live: Massenstart der Herren und Damen im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird heute mit dem Massenstart der Damen und Herren abgeschlossen. Wann die Wettkämpfe anstehen und wo Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Wie schon in der Vorwoche gehen die besten Biathletinnen und Biathleten in Oberhof an den Start. Der Grund: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Austragungsorte in der aktuellen Saison drastisch reduziert.

Biathlon, Massenstart der Damen und Herren: Termine

Um 12.30 Uhr beginnt am heutigen Samstag der Biathlon-Tag in Oberhof mit dem Massenstart der Männer über 15 Kilometer. Wie auch die Frauen 2,5 Stunden später läufen die Herren in der "Lotto Thüringen Arena am Rennsteig".

Qualifiziert für den Massenstart sind jewiels die 25 besten Athleten in der Gesamtwertung sowie fünf weitere Sportler, die am aktuellen Weltcup-Wochenende die meisten Punkte sammeln konnten.

Biathlon: Weltcup in Oberhof - Termine

Datum Uhrzeit Wettbewerb Fr, 15.01.2021 14:30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14:45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12:30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

Oberhof: Massenstart der Damen und Herren heute live im TV und Livestream

Die beiden Massenstarts könnt Ihr heute live im Free-TV sehen. Das Erste übeträgt beide Rennen, los geht es um 12.25 Uhr und 14.55 Uhr. Dabei könnt Ihr zwischen den Livebildern im TV und kostenlosen Livestream wählen.

Alternativ zeigt Euch auch DAZN Weltklasse-Biathlon! Mit dem dortigen Eurosport-Channel habt Ihr Zugriff auf das komplette Angebot des Sportsenders und könnt somit auch die Sender Eurosport 1 und 2 einschalten.

Der Streamingdienst hat durch die Kooperation jede Menge Wintersport, Radsport, Tennis und vieles mehr im Angebot. All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss zahlt Ihr für ein Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Biathlon: Massenstart der Damen und Herren heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr heute nicht auf Biathlon aus Oberhof verzichten: SPOX tickert sämtliche Weltcup-Events live und ausführlich.

Biathlon: Ergebnisse des ersten Massenstarts

Im bisherigen Winter gab es für die Damen und Herren erst einen Massenstart in Hochfilzen. Dieser verlief aus deutscher Sicht erfolgreich.

Biathlon, Massenstart in Hochfilzen: Herren-Ergebnis

Platz Name Land Fehler min 1 Arnd Peiffer Deutschland 0+0+0+0 35:53,3 2 Martin Ponsiluoma Schweden 1+0+0+0 + 1,3 3 Tarjei Bö Norwegen 0+0+1+0 + 9,3 4 Benedikt Doll Deutschland 1+0+0+0 + 11,7 5 Emilien Jacquelin Frankreich 1+0+1+0 + 22,4 6 Sturla Holm Laegreid Norwegen 0+0+0+1 + 25,0 7 Johannes Thingnes Bö Norwegen 0+0+1+2 + 25,9 8 Sebastian Samuelsson Schweden 1+1+0+0 + 29,3 9 Quentin Fillon Maillet Frankreich 1+1+0+0 + 32,4 10 Alexander Loginow Russland 0+0+2+0 + 32,8

Biathlon, Massenstart in Hochfilzen: Damen-Ergebnis