Biathlon heute live: Einzel der Herren in Antholz im TV und Livestream

Beim Biathlon-Weltcup in Antholz bestreiten heute die Herren ihren Einzelwettkampf über 20 Kilometer. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Ladies first: Beim Biathlon-Weltcup haben die Damen am Donnerstag den Anfang im Einzelwettkampf in Antholz gemacht. Nun sind die Herren an der Reihe.

Biathlon heute live, Einzel der Herren: Datum, Zeit, Ort

Los geht der Einzelwettbewerb der Herren um 13.15 Uhr, das Rennen wird in der Biathlon-Arena in Antholz, einer italienischen Gemeinde in Südtirol, ausgetragen.

Dort finden im Zuge des Biathlon-Weltcups auch noch andere Wettbewerbe statt. Die Termine in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Wettbewerb 22. Januar 13.15 Uhr Einzel der Herren 23. Januar 13.10 Uhr Massenstart der Herren 23. Januar 15.05 Uhr Staffel der Damen 24. Januar 12.45 Uhr Massenstart der Damen 24. Januar 15.05 Uhr Staffel der Herren

Biathlon: Einzel der Herren in Antholz im TV und Livestream

Verfolgen lässt sich das Herren-Einzel im ZDF, das neben der klassischen TV-Ausstrahlung online auch einen Livestream anbietet. Ab ca. 13.05 Uhr soll es hier mit dem Programm losgehen.

Ihr könnt das Rennen aber auch auf Eurosport live verfolgen - nicht nur im TV, sondern genauso via DAZN. Wer bei dem Streamingdienst ein Abo besitzt, muss einfach nur den Eurosport 1-Kanal wählen, um die Biathleten in Aktion zu sehen.

Ein DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr. DAZN bietet Euch auch reichlich Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), Basketball, Boxen, Eishockey, Handball, Tennis, US-Sport und viel mehr.

Biathlon: Einzel der Herren in Antholz heute im Liveticker

Mit von der Partie seid Ihr heute beim Biathlon zudem auch mit dem Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr nichts.

Biathlon: Das Aufgebot der DSV-Herren

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

Simon Schempp (SZ Uhingen)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Roman Rees (Ski-Verein Schauinsland)

Lucas Fratzscher (WSV Oberhof)

Johannes Donhauser (SC Ruhpolding)

Dominic Schmuck (SC Ruhpolding)

Biathlon: Gesamtweltcup der Herren

Der Stand im Gesamtweltcup. Die Deutschen Erik Lesser (11.), Benedikt Doll (12.) und Arnd Peiffer (13.) kommen direkt nach den zehn Besten. Roman Rees (37.), Philipp Horn (42.), Johannes Kühn (44.), Simon Schempp (135.) und Lucas Fratzscher (136.) liegen abgeschlagen weiter hinten.