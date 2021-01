Nach neun Tagen in Oberhof macht der Biathlon-Weltcup in Antholz Halt. Dort findet heute der Einzelwettkampf der Damen statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Einzel der Damen in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Im Gesamtweltcup der Damen schneidet Franziska Preuß unter den DSV-Athletinnen mit 439 Punkten bislang am besten ab. Sie liegt damit auf Rang fünf und ist die einzige Deutsche unter den zehn Besten.

Vor Beginn:

Der Startschuss ertönt um 14.15 Uhr - in Antholz, einer italienischen Gemeinde in Südtirol. Dort wird der Biathlon-Weltcup nach neun Tagen in Oberhof fortgesetzt. Für den deutschen Skiverband gehen Marion Deigentesch, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Franziska Preuß an den Start.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Einzelwettkampf der Damen beim Biathlon-Weltcup in Antholz!

Biathlon: Einzel der Damen in Antholz heute im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr das Einzelrennen der Damen sowohl im ZDF als auch bei Eurosport. Das ZDF überträgt ab 14.05 Uhr und bietet das Programm auch online im Livestream an. Wer ein Abonnement bei DAZN besitzt, hat die Möglichkeit, auf der Streamingplattform den Eurosport-Kanal abzurufen und Biathlon live zu erleben.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat (erster Monat für Neukunden gratis) oder 119,99 Euro im Jahr.

Biathlon-Weltcup in Antholz