Die nächste Station im Biathlon-Weltcup ist Antholz. Heute steht der Einzelwettkampf der Damen auf dem Programm. SPOX hat alle Infos rund um den Wettkampf und zur Übertragung im TV und Livestream parat.

Nach dem 28. November findet mal wieder ein Einzelrennen statt. Damals siegte Dorothea Wierer vor Denise Herrmann und Johanna Skottheim. Ob die Italienerin heute wieder triumphiert?

Biathlon heute live, Einzel der Damen: Uhrzeit, Ort

Der Startschuss zum Einzelwettbewerb der Damen erfolgt heute um 14.15 Uhr. Als Austragungsort dient die Biathlon-Arena in Antholz.

Vom 13. bis 23. Februar findet dort in diesem Jahr außerdem die Weltmeisterschaft statt.

Das sind die weiteren Termine des Biathlon-Weltcups in Antholz:

Datum Uhrzeit Wettbewerb 21. Januar 14.15 Uhr Einzel der Damen 22. Januar 13.15 Uhr Einzel der Herren 23. Januar 13.10 Uhr Massenstart der Herren 23. Januar 15.05 Uhr Staffel der Damen 24. Januar 12.45 Uhr Massenstart der Damen 24. Januar 15.05 Uhr Staffel der Herren

Biathlon heute live: Einzel der Damen in Antholz im TV und Livestream

Wenn Ihr das Rennen im TV und Livestream verfolgen wollt, könnt Ihr zwischen dem ZDF und Eurosport wählen.

Das ZDF startet heute um 14.05 Uhr in die Übertragung. Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr auch auf einen Livestream zurückgreifen.

Biathlon: Einzel der Damen in Antholz heute im Liveticker

SPOX hat täglich zahlreiche Liveticker im Programm, darunter auch alle Biathlon-Wettbewerbe.

Biathlon: Das Aufgebot der DSV-Damen

So sieht das Aufgebot der DSV-Damen auf:

Marion Deigentesch (SV Oberteisendorf e.V.)

Maren Hammerschmidt (SK Winterberg)

Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Janina Hettich (SC Schönwald)

Vanessa Hinz (SC Schliersee)

Franziska Preuß (SC Haag)

"Bei den Damen vollziehen wir für Antholz einen Wechsel im Team. Anna Weidel geht in den IBU-Cup. Ihren Platz in der Weltcup-Mannschaft bekommt Marion Deigentesch, die zwei gute Ergebnisse beim IBU-Cup am Arber gebracht hat. Das Herrenteam bleibt für die Weltcup-Woche in Antholz unverändert", erklärte Bernd Eisenbichler (Sportlicher Leiter Biathlon).

Biathlon: Gesamtweltcup der Damen

So ist der Stand im Gesamtweltcup: