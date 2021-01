Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anstelle des Weltcups in Ruhpolding bleiben die Biathleten coronabedingt weiterhin in Oberhof. Die Herren bestreiten heute den 2. Sprint in Oberhof. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof: Alle Infos

Nachdem bereits am vergangenen Freitag die männlichen Biathleten einen Sprint absolvierten, sind sie am heutigen Mittwoch, den 13. Januar, erneut im Sprint in Oberhof dran. Das zehn Kilometer lange Event beginnt um 14.30 Uhr.

Im Weltcup-Kalender war eigentlich Ruhpolding als Destination für den 6. Weltcuptermin bestimmt. Um jedoch das Corona-Virus so gut wie möglich eindämmen zu können, wurden die Weltcuporte auf ein Minimum reduziert. Daher wird erneut in Oberhof gelaufen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof

Datum Uhrzeit Wettbewerb Mi, 13.01.2021 14:30 Uhr Männer Sprint 10 km Do, 14.01.2021 14:30 Uhr Frauen Sprint 7,5 km Fr, 15.01.2021 14:30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14:45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12:30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Auch für die Übertragung des 2. Sprints in Oberhof sind die üblichen Anbieter wieder verantwortlich. Die ARD legt um 14.10 Uhr mit der Vorberichterstattung los. Ihr könnt die Läufer auch im kostenlosen Livestream beim öffentlich-rechtlichen Sender sehen.

Ansonsten ist DAZN ebenfalls wieder für die Übertragung zuständig. Da Eurosport den Wettbewerb anbietet und mit DAZN eine Kooperation hat, können sich alle DAZN-Nutzer auch Zugang auf die beiden Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) verschaffen.

Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof im Liveticker

Den 2. Sprint der Herren in Oberhof gibt es auch im Liveticker bei SPOX. Um auf dem Laufenden zu bleiben, müsst Ihr einfach nur mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Sprint der Herren in Oberhof.

