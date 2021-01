Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof heute im Liveticker

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof geht heute mit dem 2. Sprint der Herren weiter. Hier könnt Ihr den Wettkampf im Liveticker verfolgen.

Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof - Vor Beginn

Ursprünglich war im Weltcup-Kalender geplant, dass der 2. Sprint der Männer in Ruhpolding stattfindet. Angesichts der Corona-Pandemie wurden die Orte allerdings auf ein Minimum verringert. Folge: In Oberhof geht's weiter.

Der Startschuss soll um 14.30 Uhr fallen. Der Zehn-Kilometer-Lauf wird der siebte Wettkampf des diesjährigen Weltcups sein. Am vergangenen Freitag fand der 1. Männer-Sprint statt, am morgigen Freitag steht dann übrigens, ebenfalls um 14.30 Uhr, der 2. Sprint der Damen an.

Hallo und herzlich willkommen! Hier bleibt Ihr heute beim 2. Sprint der Herren beim Biathlon-Weltcup in Oberhof auf dem Laufenden.

Biathlon: 2. Sprint der Herren in Oberhof heute im TV und Livestream

Die ARD überträgt den 2. Sprint der Herren live, startet dabei um 14.10 Uhr mit ihrem Programm. Online gibt es das Ganze ebenfalls zu sehen: live.daserste.de. Verfolgen lässt sich der Lauf aber auch bei DAZN - und zwar über Eurosport. Der Streamingdienst bietet Euch im Rahmen einer Kooperation die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 im Livestream an. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro, der erste Monat ist für Neukunden dabei gratis. Der Preis für ein Jahresabo beträgt 119,99 Euro.

Biathlon-Weltcup in Oberhof