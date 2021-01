Biathlon: 2. Sprint der Damen in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim ersten Biathlon-Sprint der Damen in Oberhof zeigten die DSV-Athletinnen eine enttäuschende Leistung, läuft es heute besser? Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und Livestream.

Biathlon: Alle Informationen zum 2. Sprint der Damen in Oberhof

Der 6. Weltcup der Biathlon-Saison hätte eigentlich in Ruhpolding stattfinden sollen. Um das Reisen während der Corona-Pandemie auf ein Minimum zu reduzieren, entschieden sich die Organisatoren allerdings dazu, stattdessen ein zweites Event in Oberhof zu veranstalten.

Der 7,5 Kilometer lange Sprint beginnt heute um 14.30 Uhr, nachdem gestern bereits die Herren im Einsatz waren. Beim 1. Sprint der Damen in Oberhof hatte die Norwegerin Tiril Eckhoff die Nase vorne und verwies Hanna Öberg und Lisa Theresa Hauser auf die weiteren Podiumsplätze.

Schlecht lief es aus deutscher Sicht: Franziska Preuß landete als Beste auf Platz 14: "Das war ein schlechtes Rennen. Das nervt mich, die anderen bekommen es auch hin, bei uns hängt es. Das Gesamtpaket passt nicht zusammen", sagte Preuß nach dem Rennen im ZDF.

Biathlon: 2. Sprint der Damen in Oberhof heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt habt Ihr zwei Möglichkeiten, Livebilder vom Biathlon-Weltcup zu sehen. Unter anderem seid ihr auf DAZN live dabei. Der Streamingdienst überträgt den Damensprint im Rahmen der Kooperation mit Eurosport im Eurosport-Channel.

Außerdem zu sehen ist der Sprint der Damen bei der ARD. Um 14.10 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, im Einsatz ist Reporter Wilfried Hark. Dort steht neben der TV-Übertragung auch ein kostenloser Livestream bereit.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Die restlichen Termine im Überblick

Nach den beiden Sprints stehen außerdem zwei Staffelrennen und Massenstarts in Oberhof an. Danach geht es in Antholz weiter, ehe im Februar die WM folgt.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Do, 14.01.2021 14:30 Uhr Frauen Sprint 7,5 km Fr, 15.01.2021 14:30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km Sa, 16.01.2021 14:45 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 17.01.2021 12:30 Uhr Männer Massenstart 15 km So, 17.01.2021 15 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon: 2. Sprint der Damen in Oberhof heute im Liveticker

Ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf den heutigen Sprint der Damen verzichten. SPOX tickert alle Höhepunkte des Weltcups im Wintersport live und ausführlich.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Damensprints in Oberhof.

Biathlon: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen

Die schlechtesten vier Resultate der Saison werden nach dem letzten Rennen aus der Wertung gestrichen. Dorothea Wierer, Siegerin der Gesamtwertung in der Vorsaison, liegt derzeit nur auf Platz sechs.