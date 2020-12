Riesenslalom in Courchevel: Mikaela Shiffrin holt 67. Weltcup-Sieg

Mikaela Shiffrin (USA) hat beim Riesenslalom im französischen Courchevel ihren 67. Sieg im Weltcup gefeiert. Die 25 Jahre alte Olympiasiegerin siegte mit deutlichem Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone (+0,82 Sekunden) und Tessa Worley aus Frankreich (+1,09).

Die Favoritinnen Petra Vlhova und Marta Bassino, die das Rennen am Samstag gewonnen hatte, schieden aus.

Die Rennläuferinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) qualifizierten sich erneut nicht für den zweiten Lauf. Marlene Schmotz schied aus. Andrea Filser (+4,31) und Lisa Marie Loipetssperger (+4,90) belegten die Ränge 41 und 46.

Shiffrin hatte zuletzt am 26. Januar ein Rennen gewonnen, ihr Sieg beim Super-G im bulgarischen Bansko war ihr 66. im Weltcup. Danach war sie wegen des tödlichen Unfalls ihres Vaters Jeff am 2. Februar in die USA gereist, ihr Comeback gab sie erst Mitte November bei den Slalom-Rennen in Levi, wo sie einmal Zweite und einmal Fünfte wurde.