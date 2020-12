Vierschanzentournee: Termine, Zeitplan, Schanzen, Wettkämpfe

Die Vierschanzentournee 2020/21 steht kurz bevor. Termine, Schanzen, Wettkämpfe, TV-Übertragung: SPOX fasst für euch alle wichtigen Informationen zu dem Klassiker im Kalender der Skispringer zusammen.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und alle Jahre wieder kommt die Vierschanzentournee. Das kann auch die Corona-Pandemie nicht verhindern. Der Auftakt des Wintersport-Highlights ist für Montag, den 28. Dezember 2020 vorgesehen, das Tournee-Finale findet nach dem Jahreswechsel am Mittwoch, den 6. Januar 2021 statt.

Vierschanzentournee 2020/21: Termine und Zeitplan

Schauplätze sind wie üblich die Schattenbergschanze in Oberstdorf (Deutschland), die Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland), die Bergiselschanze in Innsbruck (Österreich) und die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen (Österreich). Corona-bedingt muss das Schanzen-Spektakel erstmals in der Geschichte an allen vier Orten aber ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Start der Tournee ist am 28. Dezember mit der Qualifikation. Einen Tag später findet das 1. Springen statt. Wie üblich geht es mit dem Neujahrspringen in Garmisch weiter, ehe die Tournee nach Österreich weiterzieht.

Dort steht am 3. Januar der Wettkampf in Innsbruck an. Das große Finale steigt dann am 6. Januar in Bischofshofen.

Datum Uhrzeit Ort Event 28.12.2020 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2020 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 29.12.2020 Im Anschluss Oberstdorf Finale und Siegerehrung 31.12.2020 14.00 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 01.01.2021 14.00 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 01.01.2021 Im Anschluss Garmisch-Partenkirchen Finale und Siegerehrung 02.01.2021 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 03.01.2021 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 03.01.2021 Im Anschluss Innsbruck Finale und Siegerehrung 05.01.2021 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 06.01.2021 16.45 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang 06.01.2021 Im Anschluss Bischofshofen Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee: Daten der Skisprungschanzen

Ort Schanze Schanzenrekord Oberstdorf Schattenbergschanze Sigurd Pettersen (2003), 143,5 m Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze Marius Lindvik (2020), 143,5 m Innsbruck Bergiselschanze Michael Hayböck (2015), 138 m Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze Dawid Kubacki (2019), 145 m

Vierschanzentournee 2020/21: Übertragung im TV und Livestream

Auf DAZN könnt ihr die komplette Vierschanzentournee im Livestream erleben. Haltet bei dem Streamingdienst hierfür einfach nur Ausschau nach dem Eurosport-Kanal. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Im Free-TV ist der Skisprung-Weltcup in der ARD und im ZDF zu sehen. Das ZDF überträgt die Tournee in Oberstdorf und Bischofshofen, die ARD aus Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Beide öffentlich-rechtliche Sender bieten ihr Schanzen-Programm an den jeweiligen Tagen zudem online per Livestream an.

Darüber hinaus bietet SPOX einen Liveticker an, mit dem ihr bei der Qualifikation und den Wertungsdurchgängen auf dem Laufenden bleibt.

Vierschanzentournee: Modus und K.o.-Durchgang

Alle Skispringer nehmen an der Qualifikation teil, nach der die 50 Profis mit der höchsten Punkte-Anzahl in den Wettkampf einsteigen. 25 Springer treten dort schließlich in K.o.-Begegnungen gegeneinander an. Die Auswahl der Duelle erfolgt nach einem speziellen Schema: Auf Grundlage der Qualifikationsergebnisse misst sich der dort beste Springer mit dem 50., der zweitbeste mit dem 49., der drittbeste mit dem 48. - und so weiter.

Die 25 Sieger der K.o.-Duelle sichern sich einen Platz im Finaldurchgang. Darüber hinaus dürfen auch die nach Punkten fünf besten Verlierer am zweiten Durchgang teilnehmen. Der Finaldurchgang wird in gestürzter Reihenfolge (sprich der Punktbeste nach Sprung eins als letztes) durchgeführt. Im zweiten Durchgang gibt es dann keine K.o.-Duelle mehr.

Wer am Ende in der Gesamtwertung addiert die meisten Punkte vorweisen kann, ist Gewinner der Vierschanzentournee. Verteilt werden Punkte etwa für die Weite und Haltung eines Skispringers bei dessen Sprung. Was die verschiedenen Wind- und Wetterverhältnisse betrifft, können Athleten Punkte zugesprochen oder abgezogen werden. Je länger auch der Anlauf, desto höher der Punkteabzug.

Vierschanzentournee 2020/21: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre