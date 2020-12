Mit den deutschen Mitfavoriten Karl Geiger und Markus Eisenbichler und auch dem polnischen Team beginnt die Vierschanzentournee heute in Oberstdorf. Hier könnt Ihr das Auftaktspringen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Das bedeutet, dass statt 50 nun 62 Springer im ersten Durchgang vom Schanzentisch gehen. Dadurch ändert sich zudem der Modus. Es wird nicht wie bei der Tournee üblich im K.o.-Modus gesprungen.

Vor Beginn:

Große Aufregung gab es vor der Vierschanzentournee um das polnische Team. Klemens Muranka wurde zunächst positiv auf Covid-19 getestet, was den Ausschluss der gesamten Equipe zur Folge hat. Heute jedoch waren alle Test negativ, weswegen das Team um Stoch, Kubacki und Zyla nun doch starten dürfen.

Vor Beginn:

Karl Geiger und Markus Eisenbichler gehen als die großen deutschen Hoffnungen in die Tournee. Beide haben sich souverän am Montag qualifiziert. Als "Ultra-Favorit" geht jedoch Halvor Egner Granerud in die vier Springen. Zusammen mit Sven Hannawald haben wir den Favoritencheck im Vorfeld gemacht.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 1. Springens bei der Vierschanzentournee 2020/21. Wie gewohnt startet die Tournee in Oberstdorf.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Die Übertragung Vierschanzentournee teilen sich mehrere Sender auf. Während Eurosport alle vier Springen live zeigt, wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender ab.

Das Auftaktspringen zeigt das ZDF live ab 16.10 Uhr live. Außerdem wird ein kostenloser Livestream angeboten.

Bei Eurosport ist dagegen der Livestream kostenpflichtig. Dieser ist zudem durch die Kooperation auf DAZN abrufbar. Sichert Euch jetzt den Gratis-Monat des Streamingdiensts.

Vierschanzentournee - Favoritencheck: Eisenbichler kann "Ultra-Favorit" packen © getty 1/17 Die Adler heben wieder ab. Ab dem 28. Dezember kämpfen die Skispringer um den Sieg bei der Vierschanzentournee. SPOX macht vorab zusammen mit Sven Hannawald den Favoritencheck und schätzt die deutschen Chancen ein. © getty 2/17 HALVOR EGNER GRANERUD: Der Norweger zieht aktuell einsam seine Kreise. Durch fünf Weltcup-Siege in Folge ist er der "Ultra-Favorit" (Hannawald) auf den Sieg. Aber das Omen spricht gegen ihn. Nur selten trumpfte der Engelberg-Sieger bei der Tournee auf. © getty 3/17 Hannawald erklärt Graneruds Höhenflug so: "Er versucht, das Springen nicht komplex zu machen, sondern einfach zu halten. Sein Nachteil ist, dass jetzt nichts passiert. Bei ihm geht das Gedankenkino an. Das belastet und macht den Rucksack noch schwerer." © getty 4/17 MARKUS EISENBICHLER: Der Deutsche geht als der schärfste Widersacher von Granerud in die Tournee. Besonders die Schanze in Oberstdorf liegt ihm. In diesem Sommer gewann er dort die deutsche Meisterschaft. Entscheidend werden könnte der Schicksalsberg. © getty 5/17 In Innsbruck hatte er vor zwei Jahren sämtliche Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Hannawald: "Im letzten Sprung in Engelberg hat er gezeigt, dass er Granerud packen kann. Er darf sich keinen Fehler erlauben, sonst ist Granerud außer Reichweite." © getty 6/17 KARL GEIGER: Hinter dem zweiten deutschen Anwärter auf den Tourneesieg steht ein großes Fragezeichen. Der frisch gebackene Vater hat sich mit COVID-19 infiziert, konnte daher 13 Tage keinen Sprung absolvieren. Wie fit geht er in die Tournee? © getty 7/17 Der 27-Jährige hat in dieser Saison schon bewiesen, dass er Granerud in Schach halten kann. Bei der Skiflug-WM in Planica gewann Geiger Gold vor dem Norweger - mit hauchzartem Vorsprung von 0,5 Punkten. Bei der Tournee könnte es ähnlich eng werden. © getty 8/17 Vielleicht nutzt im norwegischen Team aber einer den Umstand, dass alle Augen auf Granerud gerichtet sind. Zum Beispiel MARIUS LINDVIK, der vor einem Jahr in Garmisch und in Innsbruck gewann und überraschend Zweiter wurde. © getty 9/17 Der zweifache Junioren-Weltmeister von 2018 sprang in dieser Saison erst einmal auf das Podest, verzichtete dann bewusst auf die Skiflug-WM. Die Form scheint aber jetzt auch noch nicht da zu sein. In Engelberg wurde er 10. und 14. © getty 10/17 Eigentlich hätten die Polen um Titelverteidiger David Kubacki und Kamil Stoch ein bärenstarkes Team. Aufgrund eines Coronafalls wurde allerdings die gesamte Mannschaft von der Tournee ausgeschlossen. © getty 11/17 DANIEL HUBER: Das österreichische Team ist durch mehrere Corona-Infektionen in diesem Jahr arg gebeutelt. Außenseiterchancen hat wohl nur Huber. Problem bei ihm: "Er ist manchmal zu aggressiv und will zu viel, nimmt sich dadurch die Höhe." © getty 12/17 STEFAN KRAFT: Ab Innsbruck funktioniert der Tournee-Sieger von 2014/15 eigentlich immer. Zusätzlich zu COVID-19 plagten ihn aber Rückenprobleme. Kraft wird zur Tournee ins Aufgebot zurückkehren, gilt jedoch als Wundertüte. © getty 13/17 RYOYU KOBAYASHI: Auch der Japaner hat die Tournee schon einmal gewonnen. Die Material-Umstellung macht ihm aber zu schaffen, aktuell pendelt er eher zwischen den Plätzen zehn bis 20 als unter den Top-Springern. © getty 14/17 Hannawald über Kobayashi: "Er hat sicher von den Keilen profitiert. Wenn er mehr Druck auf den Schanzentisch bekommt, dann kann er wieder fliegen, weil er mehr Höhe mitnimmt." © getty 15/17 Zu früh wird die Tournee für Hannawald noch für YUKIYA SATO kommen: "Der Sprung bei ihm sieht noch zu sehr nach Gewalt aus. Er bringt viel mit. Wenn die Regeln gleichbleiben, kann er in den nächsten Jahren in die Weltspitze vordringen." © getty 16/17 ANZE LANISEK: Die Prevc-Brüder schwächeln, stattdessen mischt er vorne mit. Einigermaßen unbemerkt liegt der Slowene auf Rang fünf im Gesamtweltcup und geht als eine Art Dark horse in die Tournee. © getty 17/17 "Lanisek hat einen Sprungstil, der nach wie vor auf Geschwindigkeit aus ist. Bei ihm ist die flache Skispitze die Besonderheit. Mit der kann es weit gehen, wenn er sauber in den Hang reinkommt", erläuterte Hannawald.

Vierschanzentournee: Sieger der vergangenen zehn Jahre