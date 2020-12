Im Biathlon-Weltcup stehen heute erneut zwei Wettkämpfe in Kontiolahti an. Wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Wettbewerbe, Programm, Zeitplan

Zwei Wettbewerbe stehen heute, am 3. Dezember 2020, an. Sowohl die Männer als auch die Frauen treten zum zweiten Mal in Kontiolahti zum Sprint an. Bereits am vergangenen Sonntag hatten die Frauen und Männer ein Sprintrennen ausgetragen, am vergangenen Samstag waren die Einzel gefahren worden.

Den Auftakt machen heute die Männer: Um 13.30 Uhr soll der Startschuss für den Sprint der Herren erfolgen. Die Frauen folgen dann rund drei Stunden später: Der Auftakt des Sprint der Damen ist auf 16.30 Uhr terminiert. An beiden hängt jeweils die Verfolgung dran, die für kommendes Wochenende angesetzt ist.

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht 3.12.2020 13.30 Uhr Sprint Männer 3.12.2020 16.30 Uhr Sprint Frauen 5.12.2020 13.20 Uhr Verfolgung Männer 5.12.2020 15.15 Uhr Staffel Frauen 6.12.2020 12.45 Uhr Staffel Männer 6.12.2020 15.45 Uhr Verfolgung Frauen

Biathlon: Weltcup in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Gute Nachrichten für alle Wintersport-Freunde: Beide Sprints in Kontiolahti können sowohl im Free-TV als auch auf DAZN verfolgt werden. Sowohl Das Erste als auch der Streamingdienst und Eurosport haben sich die Rechte am Biathlon-Weltcup gesichert.

Das Erste geht um 13.20 Uhr mit der Sportschau auf Sendung, um den Sprint über 10 Kilometer der Herren zu zeigen. Um 16.10 Uhr folgt dann erneut die Sportschau und überträgt die 7,5 Kilometer der Damen.

Die Übertragung auf DAZN beginnt durch die Kooperation mit Eurosport zweitgleich mit der des Sportsenders um 13.20 Uhr bzw. um 16.20 Uhr. Auch der Streaming-Riese wird die beiden Rennen live und in Gänze zeigen, am Samstag überträgt DAZN auch die Verfolgung der Männer und die Staffel der Frauen sowie am Sonntag dann die Staffel der Männer und die Verfolgung der Frauen.

Biathlon: Weltcup in Kontiolahti im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Events des heutigen Tages auch bei uns im Liveticker verfolgen. Hier findet Ihr die Ticker:

Sprint der Herren

Sprint der Damen

Biathlon: Der Weltcup-Kalender in der Übersicht

Die heutigen Wettbewerbe in Kontiolahti sind bereits das zweite Wettbewerbs-Fenster in dem finnischen Skigebiet. Nach diesem Wochenende ziehen die Biathleten weiter nach Hochfilzen nach Österreich. Das Ende der Saison erfolgt dann Ende März im norwegischen Oslo.