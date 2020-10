Ski alpin - Weltcupauftakt: Riesenslalom der Damen in Sölden heute live im TV und Livestream

Der neue Weltcup-Winter steht vor der Tür. Wie gewohnt findet der Auftakt der Alpinen in Sölden statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Riesenslalom der Damen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Ski-alpin-Rennen über den Eurosport-Channel live auf DAZN sehen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Sölden heute live im TV und Livestream

Die Rennen in Sölden werden live im Free-TV übertragen. Sowohl das ZDF als auch Eurosport zeichnen sich für die Übertragung verantwortlich. Während beim öffentlich-rechtlichen Sender nur der zweite Durchgang im TV zu sehen sein wird, zeigt Eurosport beide Läufe live.

Der erste Durchgang wird genauso wie der zweite im ZDF-Livestream live ausgestrahlt. Hier geht es zum ZDF-Livestream.

Im Gegensatz zum ZDF ist der Livestream von Eurosport nicht kostenfrei. Mit dem Eurosport-Player sind aber ebenfalls beide Durchgänge zu sehen.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Sölden live auf DAZN

Darüber hinaus können auch DAZN-Kunden den Weltcup-Auftakt in Sölden verfolgen. Durch die Kooperation mit Eurosport sind auf der Streaming-Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 abrufbar.

Noch kein DAZN-Abo? Dann testet das Angebot doch die ersten 30 Tage kostenlos. Neben den Eurosport-Übertragungen findet Ihr dort jede Menge Livesport. Unter anderem hat der Streamingdienst Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Programm. Hinzu kommen die Begegnungen der vier großen US-Sport-Ligen (NHL, NFL, NBA, MLB) sowie Kampfsport-Events (UFC, Boxen), Handball, Tennis, Darts und vieles mehr.

Solltet Euch DAZN zusagen, könnt Ihr zwischen einem Monats-Abo (11,99 Euro) oder einem Jahres-Abo (119,99 Euro) wählen.

Ski alpin: Rennprogramm des Weltcupauftakt in Sölden

Datum Uhrzeit Event Geschlecht 17.10.2020 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Damen 17.10.2020 13 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Damen 18.10.2020 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Herren 18.10.2020 13.15 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Herren

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Sölden im Liveticker

Wir tickern auch in der neuen Ski-Saison alle Rennen live. Pünktlich zum Start des Riesenslaloms in Sölden berichten wir von diesem ausführlich.

Hier geht es zu Liveticker des Riesentorlaufs der Damen in Sölden.

Ski alpin: Shiffrin verzichtet auf Weltcupauftakt

Mikaela Shiffrin verzichtet auf einen Start beim Auftakt in Sölden. Sie habe sich in der vergangenen Woche den Rücken verdreht, teilte die 25 Jahre alte mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin in den sozialen Netzwerken mit.

Ihre Ärzte hätten ihr daraufhin geraten, die Verletzung auszuheilen, um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden. Sie sei "frustriert", schrieb Shiffrin, freue sich aber, bald wieder an den Start gehen zu können.

