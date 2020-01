Dreikönigsspringen in Bischofshofen und letzter Tag bei der Vierschanzentournee: Ob Deutschlands Tournee-Hoffnung Karl Geiger beim abschließenden Springen in Bischofshofen um den Gesamtsieg mitspringen kann, könnt Ihr live bei DAZN und im SPOX-LIVETICKER verfolgen. Hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Live und in voller Länge gibt es die komplette Vierschanzentournee im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat und verpasse nichts!

Wer sichert sich beim abschließenden Springen in Bischofshofen den Tourneesieg? Die beste Ausgangsposition hat sicherlich Dawid Kubacki, aber auch die Chancen von Marius Lindvik, Karl Geiger und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi stehen nicht schlecht.

Vierschanzentournee: Springen in Bischofshofen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eurosport zeigt die Tournee live und in voller Länge. Damit ist der abschließende Wettkampf am Montag auch über den Eurosport-Channel auf DAZN im Livestream zu sehen. Ein monatliches Abo beim Streamingdienst kostet 11,99 Euro, ein jährliches 119,99 Euro. Kostenlos ist bei beiden Varianten jeweils der erste Monat. Hier geht's zum kostenfreien DAZN-Probemonat.

In Österreich berichtet der ORF umfangreich von der Tournee, so auch vom Springen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee im SPOX-Liveticker

Keinen Zugang zu Bewegtbild? Kein Problem! In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus Bischofshofen - und seid somit bei den finalen Entscheidungen live dabei.



Bischofshofen: Die Duelle der Deutschen

Fünf deutsche Springer haben sich für das Springen in Bischofshofen qualifiziert. Gleich zweimal kommt es zu einem Duell mit den Eidgenossen. Karl Geiger trifft auf den ehemaligen Olympia-Sieger Simon Ammann aus der Schweiz. Alle Duelle im Überblick:

Springer 1 Springer 2 Constantin Schmid (Oberaudorf/4.) Stefan Hula (POL/47.) Stephan Leyhe (Schwalefeld/5.) Taku Takeuchi (JPN/46.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) Antti Aalto (FIN/39.) Karl Geiger (Oberstdorf/16.) Simon Ammann (SUI/35.) Pius Paschke (Kiefersfelden/18.) Gregor Deschwanden (SUI/33.)

Gesamtwertung Vierschanzentournee

Nach drei von vier Springen belegt Karl Geiger vor Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi den dritten Platz. An der Spitze des Feldes befindet sich Dawid Kubacki vor Marius Lindvik.