Vierschanzentournee: Wer überträgt / zeigt das Springen in Garmisch-Partenkirchen live im TV oder Livestream?

Nachdem sich Ryoyu Kobayashi zum Tournee-Auftakt souverän durchsetzte, hoftt Karl Geiger beim Neujahrsspringen auf eine Revanche. Wer das Springen live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Vierschanzentournee 2019/20: Alle Termine

Nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen geht es am 3. Januar in Insbruck weiter, ehe am 6. Januar ab 17.15 Uhr die Entscheidung in Bischofshofen fällt.

Ort Datum Wettkampf Schanze Oberstdorf 28.12.19, ab 16.30 Uhr Qualifikation Schattenbergschanze 29.12.19, ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge Garmisch-Partenkirchen 31.12.19, ab 14 Uhr Qualifikation Große Olympiaschanze 01.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Garmisch-Partenkirchen: Wer zeigt / überträgt das Springen live im TV und Livestream?

Alle Springen der diesjährigen Vierschanzentournee gibt es live im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung zeigen sich ARD und ZDF verantwortlich.

Nachdem der Tourneeauftakt in Oberstdorf von der ARD übertragen wurde, kann das Springen in Garmisch-Partenkirchen im ZDF verfolgt werden. Dort sind sowohl die Qualifikation am 31. Dezember als auch die entscheidenden beiden Sprünge am 1. Januar 2020 live zu sehen.

Los geht es an beiden Tagen um 14 Uhr, die Übertragung beim öffentlich-rechtlichen Sender startet jeweils um 13.45 Uhr mit Moderator Norbert König. Das ZDF bietet zudem einen Livestream an.

Alternativ strahlt auch Eurosport alle Springen der Vierschanzentournee live aus. Dies bedeutet: Auch auf DAZN könnt Ihr im Eurosport-Channel bei allen Springen der Tournee live dabei sein.

© getty

Vierschanzentournee: Das Springen in Garmisch-Partenkirchen im LIVE-TICKER

Auch ohne TV oder Livestream müsst Ihr nicht auf das Springen auf der Olympiaschanze verzichten: SPOX stellt Euch zu allen Springen einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung.

Hier geht's zum Ticker zur Qualifikation.

Hier findet Ihr den Ticker zum Neujahrsspringen.

Vierschanzentournee: Der Zeitplan in Garmisch-Partenkirchen

Vor der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen steht ein Training an. Zudem gibt es vor dem 1. Durchgang einen Probedurchgang.

Datum Uhrzeit Ereignis 31. Dezember 2019 10 Uhr Stadioneinlass 11.45 Uhr Offizielles Training 14 Uhr Qualifikation 01. Januar 2020 10 Uhr Stadioneinlass 12.30 Uhr Probedurchgang ab 14 Uhr 1. und 2. Durchgang im Anschluss Siegerehrung

Vierschanzentournee: Gesamtwertung nach einer Station

Mit Sprüngen auf 138 Meter im ersten und 134 Meter im zweiten Durchgang in Oberstdorf hat Kobayashi 9,2 Punkte Vorsprung auf Geiger.