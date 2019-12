Skispringen: Die Termine und der Zeitplan der Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee steht unmittelbar bevor. SPOX zeigt Euch, wann das erste Springen stattfindet und gibt Euch alle Informationen zum Zeitplan. Zudem erfahrt Ihr, wie Ihr die Tournee im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Tourneesieger wird auch in diesem Jahr auf jeweils zwei Schanzen in Deutschland (Oberstdorf und Garmisch-Patenkirchen) und Österreich (Innsbruck und Bischofshofen) ermittelt.

Vierschanzentournee: Termine und Zeitplan

Los geht's bereits am kommenden Samstag mit der Qualifikation in Oberstdorf (28. Dezember). Noch am heutigen Freitag steigt die Eröffnung der Vierschanzentournee im Nordic Park in Oberstdorf, bei der unter anderem die Springer vorgestellt werden.

Ort Datum Wettkampf Schanze Oberstdorf 28.12.19, ab 16.30 Uhr Qualifikation Schattenbergschanze 29.12.19, ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge Garmisch-Partenkirchen 31.12.19, ab 14 Uhr Qualifikation Große Olympiaschanze 01.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee: Skispringen live im TV und Livestream

Über den Eurosport-Channel bei DAZN könnt Ihr die komplette Vierschanzentournee im Livestream sehen. Zudem gibt es eine kostenlose TV-Übertragung beim Privatsender. Auch die Öffentlich-Rechtlichen bieten eine Live-Berichterstattung, so wechseln sich die ARD und das ZDF bei den jeweiligen Schanzen ab.

Hier geht's zu den Livestreams der Sender:

Vierschanzentournee im Liveticker von SPOX

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Tournee vor den Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir tickern sowohl jede Qualifikation als auch jeden Wertungsdurchgang mit. Hier geht's zum Liveticker zur Qualifikation in Oberstdorf.

Vierschanzentournee: Die letzten Sieger

Die Tourneesieger Ryoyu Kobayashi und Kamil Stoch gewannen in den vergangenen Jahren jeweils alle vier Einzelspringen. Zuvor gelang dieses Kunststück nur Sven Hannawald im Jahr 2002, was zudem den letzten Sieg eines Deutschen beim Skisprung-Highlight des Jahres bedeutete.

Immerhin wurden mit Andreas Wellinger (2018) und Markus Eisenbichler (2019) zuletzt zwei DSV-Adler Zweiter der Tournee-Gesamtwertung. In diesem Jahr gilt Karl Geiger als größte deutsche Hoffnung.