Volleyball: Berlin erhöht auf 2:0 - Matchball in Friedrichshafen

Die Berlin Volleys haben sich in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen den ersten Matchball zur Meisterschaft erspielt.

Der Champion von 2019 gewann die zweite Partie in eigener Halle mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:23). Im ersten Spiel am Donnerstag in Friedrichshafen hatten sich die Berliner erst nach Abwehr zweier Matchbälle durchgesetzt.

Ein Sieg fehlt den BR Volleys nun noch zur elften Meisterschaft. Das möglicherweise entscheidende dritte Spiel findet am Donnerstag (18.00/Sport1) am Bodensee statt. Bereits zum achten Mal nacheinander stehen sich Berlin und Rekordmeister Friedrichshafen im Finale der Volleyball-Bundesliga gegenüber. Im vergangenen Jahr wurde kein Meister ausgespielt, davor holten die Berliner sieben Titel in acht Jahren.