Conor McGregor vs. Michael Chandler, Infos zum UFC Kampf: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nach fast drei Jahren ohne Kampf feiert Conor McGregor bald sein UFC-Comeback. Als Gegner wurde Michael Chandler auserkoren, der bei der 31. Staffel der Reality-TV-Show "The Ultimate Fighter" der gegnerische Trainer war. Wie es die "TUF"-Tradition will, treten die Trainer nun in einem finalen Kampf gegeneinander an, und zwar in der Weltergewichts-Klasse (bis 77 Kilogramm).

