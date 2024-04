"Ich garantiere es zu 100 Prozent": UFC-Superstar Conor McGregor vor drittem Fight gegen Erzfeind?

Conor McGregor: UFC-Comeback im Sommer 2024?

Zuvor steht für "The Notorious" allerdings sein UFC-Comeback an. Im Sommer soll es nach drei Jahren Pause gegen Michael Chandler gehen, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Im Juli 2021 hatte sich McGregor in einem Fight gegen Dustin Poirier das Bein gebrochen, seitdem hat er nicht mehr gekämpft. Zuletzt wandte er sich der Schauspielerei zu und war an der Seite von Hollywood-Star Jake Gyllenhaal in einem Remake des Klassikers "Road House" zu sehen.

Gegenüber James Corden sagte der 35 Jahre alte McGregor unlängst: "Ich bin kaum getroffen worden. Nur einmal, dann brach mein Bein. Das ist alles. Ich habe mehr Menschen ohnmächtig werden lassen als die Anästhesie. Ich könnte also gar nicht frischer sein." Er strebe ein volles Programm an: "Hoffentlich kann ich eine schöne Serie starten, mit vier Kämpfen in diesem Jahr und acht Kämpfen im nächsten Jahr."

Diaz wird derweil am 1. Juni gegen Ex-UFC-Kämpfer Masvidal in den Ring steigen. Im August 2023 hatte er einen Boxkampf gegen YouTuber Jake Paul nach Punkten verloren.