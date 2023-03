UFC 286: Leon Edwards besiegt Kamaru Usman, Justin Gaethje gewinnt gegen Rafael Fiziev

UFC 286 in London hat zwei triumphale Sieger hervorgebracht: Im ersten Hauptkampf bezwang Lokalmatador Leon Edwards Kamaru Usman, im zweiten setzte sich Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev.

Lokalmatador Edwards verteidigte seinen Weltergewichtstitel mit dem insgesamt zweiten Sieg im dritten Duell mit Usman. "Rocky" siegte nach Mehrheitsentscheid mit 48-46, 48-46 und 47-47. Im vergangenen August hatte Edwards Usman im Rahmen von UFC 278 spektakulär per Knockout besiegt, 2015 hatte der Sieger Usman geheißen.

In der ausverkauften 02-Arena (17.000 Plätze) gingen es beide vergleichsweise verhalten an, bis Edwards ab der zweiten Runde aktiver wurde und sich einen frühen Vorteil erarbeitete. Den machte er allerdings durch einen Patzer zunichte, der ihn den Sieg und den Titel hätte kosten können: In Runde 3 hielt er sich bei einem Takedown-Versuch seines Gegners regelwidrig am Käfiggitter fest und kassierte folgerichtig einen Punktabzug.

In den letzten beiden Runden jedoch war Edwards der variablere Kämpfer, der immer eine Antwort auf Usmans Attacken hatte. "Ich wusste, wie ich seine Angriffe nehmen musste, sagte Edwards. "Selbst wenn er viel Druck gemacht hat, ist eigentlich nichts passiert."

Edwards' nächste Titelverteidigung steigt gegen den US-Amerikaner Colby Covington, wie UFC-Boss Dana White nach dem Kampf bekannt gab.

Den zweiten Hauptkampf des Abends gewann der US-Amerikaner Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev aus Aserbaidschan. Laut Experten ist der 34-jährige Sieger damit ein Kandidat für den Titelkampf in der Leichtgewichtsklasse gegen Champion Islam Makhachev.