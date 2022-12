UFC: Schock! Kämpfer Rafa Garcia verliert ein Liter Blut

Schockmoment in der UFC! Bei einem Kampf in Las Vegas hat sich Rafa Garcia schwer verletzt. Trotzdem war er am Ende der Sieger.

Der Mexikaner besiegte seinen Kontrahenten Maheshate Hayisaer im Leichtgewicht über die volle Distanz nach Punkten, obwohl er zuvor einen heftigen Ellenbogenschlag gegen den Kopf kassierte hatte. Das Ausmaß des Treffers wurde erst nach dem Kampf so richtig klar.

Der Hieb hatte eine Arterie von Garcia verletzt und zu großen Mengen an Blutverlust geführt. Wie er selbst bestätigte, hätten die Ärzte rund zwei Stunden gebraucht, um die Blutung zu stoppen. Insgesamt habe er 20 Prozent Blut verloren, was bei seinem Körpergewicht von 70 Kilogramm etwa einem Liter entspricht.

"Die haben gesagt, dass sie so etwas noch nie gesehen hätten", erklärte Garcia. Der 28-Jährige wurde schließlich mit 15 Stichen genäht.

Garcia gewann bislang drei seiner sechs Duelle in der UFC. Im Juli hatte er noch seinen bisher größten Kampf gegen Drakkar Klose verloren.