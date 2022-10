UFC 280: Islam Makhachev ist Leichtgewichts-Weltmeister

Islam Makhachev besiegt im Hauptkampf des Events UFC 280 Charles Oliveira und sichert sich damit den Leichtgewichts-Weltmeistertitel. Außerdem verteidigte Weltmeister Aljamain Sterling seinen Titel erfolgreich gegen T.J. Dillashaw.

In der zweiten Runde hatte Makhachev seinen Kontrahenten Oliveira mit einer Geraden zu Boden geschlagen. Anschließend siegte er per Submission. Nach Ex-Champ Khabib Nurmagomedov gibt es damit erneut einen Leichtgewichts-Weltmeister aus Dagestan. Khabib adelte seinen Landsmann im Oktagon: "22 Jahre haben wir zusammen trainiert. Ich habe euch immer gesagt, Islam ist der beste Kämpfer der Welt, nicht nur der beste Leichtgewichtler."

Nach dem Hauptkampf traf der frisch gebackene Champion auf Federgewichts-Weltmeister Alexander Volkanovski. "Wo ist der kleine Mann", rief Makhachev in das Mikrofon. In Australien soll der 31-Jährige seinen Titel erstmals gegen Volkanovski verteidigen.

Sterling dominierte seinen Herausforderer über den kompletten Kampf hinweg. Dillashaw verletzte sich schon nach wenigen Minuten an der Schulter und hatte dementsprechend kaum etwas entgegenzusetzen. Der Schiedsrichter beendete den Kampf zugunsten von Sterling. Anschließend erklärte Dillashaw, dass er sich bereits im April die Schulter ausgekugelt hatte.

Gute Chancen auf einen zukünftigen Titelkampf sicherte sich zudem Sean O'Malley, der sich per Punktentscheidung in einem engen Kampf mit Petr Yan durchsetzte. Die Fans in Abu Dhabi waren damit nicht einverstanden. Sie buhten nach der Entscheidung. "Ich muss den Kampf erneut sehen, um etwas dazu zu sagen", sagte O'Malley danach diplomatisch.

Underdog Beneil Dariush sicherte sich mit einem krachenden Knockdown in der letzten Runde gegen Mateusz Gamrot den achten Sieg in Serie. Bei den Frauen dominierte Manon Fiorot ihre Gegnerin Chookagian und fuhr ihren zehnten Sieg in Serie ein. Gut möglich, dass sie als nächstes gegen Weltmeisterin Valentina Shevchenko kämpfen darf.