Bei UFC 278 kämpfen im Hauptkampf der nigerianische Champion Kamaru Usman und der Jamaikaner Leon Edwards um den Titel im Weltergewicht. Alle Infos zur Übertragung des Events heute live im TV und Livestream erhaltet Ihr hier.

Das Event der Ultimate Fighting Championship findet am 20. August ab 22.00 Uhr amerikanischer Zeit - demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 4.00 Uhr deutscher Zeit - in der Vivint Arena in Salt Lake City statt. Auf der Main Card stehen neben dem Fight zwischen Usman und Edwards noch vier weitere Kämpfe.

Beim Highlight der Veranstaltung geht der Titelträger Kamaru Usman als Favorit in den Kampf um den Championship-Gürtel. Der nigerianische Musterathlet kann bis dato eine nahezu tadellose Bilanz von 20 Siegen und nur einer Niederlage vorweisen. 47 Prozent seiner Kämpfe gewann er dabei per K.O. oder technischem K.O..

Sein jamaikanischer Widersacher, der ähnliche körperliche Voraussetzungen aufweist, verlor bislang dreimal - unter anderem gegen seinen heutigen Gegner Usman -, ist jedoch seit zehn Kämpfen ungeschlagen.

Die beiden trafen bereits im Jahr 2015 aufeinander, Usman setzte sich dabei via einstimmiger Entscheidung durch. Seitdem ist viel Zeit vergangen, beide Kämpfer haben sich verbessert, Usman hat inzwischen bereits fünf erfolgreiche Titelverteidigungen in der Weltergewichtsklasse auf seinem Buckel.

Erhöht Usman im direkten Vergleich auf 2:0 oder gelingt Edwards die Revanche? Allein diese Frage macht den Kampf zum Pflichttermin. Wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC 278, Übertragung: Usman vs. Edwards 2 heute live im TV und Livestream

Wer bei UFC 278 auf eine Übertragung im TV gehofft hat, muss an dieser Stelle enttäuscht werden, denn für die Hauptkämpfe bei der Veranstaltung steht lediglich die Option des Livestreams zur Verfügung. Wie bei allen Kampfsportevents der UFC üblich, widmet sich auch in der kommenden Nacht die Plattform DAZN um die Ausstrahlung des Events.

Allen Kampfsportfans stehen dabei eine Übertragung mit deutschem Kommentar sowie die Ausstrahlung der Veranstaltung mit den amerikanischen Originalstimmen zur Verfügung. Ab 4.00 Uhr in der Nacht sind beide Optionen live auf der Plattform abrufbar.

Neben zahlreichen Events im Bereich Kampfsport bietet DAZN zusätzlich hochkarätigen Spitzenfußball (Bundesliga, UEFA Champions League), US-Sport (NFL, NBA) sowie Wettbewerbe im Radsport, Darts und Tennis.

Um all diese Optionen nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro oder im Jahr 274,99 Euro kostet.

UFC 278, Übertragung: Usman vs. Edwards 2 heute live im TV und Livestream: Die Informationen auf einen Blick

Event: UFC 278

Kampf: Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2

Datum: 21.08.2022

Zeit: 4.00 Uhr (Maincard)

Austragungsort: Vivint Arena, Salt Lake City

Übertragung im Livestream: DAZN

UFC 278, Übertragung: Usman vs. Edwards 2 heute live im TV und Livestream: Die Maincard im Überblick