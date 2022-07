Beim Headliner von UFC 276 kommt es heute Nacht zum Aufeinandertreffen von Israel Adesanya und Jared Cannonier. Wann und wo Ihr den Fight der beiden Rivalen im Mittelgewicht live im TV und Livestream sehen könnt, verrät SPOX.

Jetzt ein DAZN-Abonnement sichern und UFC 276 live sehen!

Heute kommt es in der Nacht von Samstag, dem 2. Juli, auf Sonntag, dem 3. Juli, in der Königsklasse der Mixed Martial Arts wieder zu ordentlich Spektakel im Oktagon. Headliner beim Event in der T-Mobile Arena in Las Vegas, USA, ist der Titelkampf zwischen Israel Adesanya und Jared Cannonier.

Hier erfahrt Ihr, welche Duelle außerdem noch auf der Fightcard stehen, wie der Zeitplan aussieht und wie Ihr das gesamte Event im TV und Livestream sehen könnt.

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier heute live - Zeitplan, Fightcard, Maincard

Die Maincard beinhaltet neben dem Kampf zwischen Adesanya und Cannonier noch vier weitere Duelle, unter anderem verteidigt Alexander Volkanovski seinen Titel im Federgewicht gegen Max Holloway. Los geht das Event um 4 Uhr morgens deutscher Zeit mit dem Kampf zwischen Sean O'Malley gegen Pedro Munhoz, die weiteren Startzeiten hängen von der Länge der Kämpfe ab. Mit dem Headliner könnt Ihr aber etwa gegen 6 Uhr rechnen.

Hier seht Ihr die Reihenfolge der Kämpfe bei UFC 276:

Kampf Gewichtsklasse Sean O'Malley vs. Pedro Munhoz Bantamgewicht Lauren Murphy vs. Miesha Tate Fliegengewicht - Frauen Sean Strickland vs. Alex Pereira Mittelgewicht Alexander Volkanovski (c) vs. Max Holloway Federgewicht Israel Adesanya (c) vs. Jared Cannonier Mittelgewicht

© getty Alexander Volkanovski wird seinen Titel im Federgewicht bei UFC 276 ebenfalls verteidigen.

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier heute live im TV und Livestream

Ihr möchtet in Deutschland UFC-Events live sehen? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst ist die deutsche Heimat der UFC und wird auch beim heutigen Event wieder dabei sein. Ab 4 Uhr deutscher Zeit könnt Ihr dort alle oben aufgelisteten Hauptkämpfe sehen, und zwar sowohl im Originalkommentar als auch mit dem deutschen Duo aus Sebastian Hackl und dem Experten Peter Sobotta.

Neben der UFC hat DAZN außerdem noch eine ganze Menge mehr Sport im Programm. Ganz gleich, ob Euch der Sinn eher nach Fußball (Bundesliga, Champions League, Ligue 1, Serie A, Primera Division), Tennis, US-Sport (NBA, NFL), Motorsport oder Darts steht - hier kommt Ihr auf Eure Kosten.

Das gesamte Angebot könnt Ihr Euch hier für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo sichern.

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier - Zahlen, Fakten, Vorschau

Seit Adesanya im Oktober 2019 Robert Whittaker den Gürtel im Mittelgewicht abgeknüpft hat, blieb er bei allen vier Titelverteidigungen unbesiegt - zuletzt beim Rückkampf gegen Whittaker selbst.

Die Wettquoten sprechen für einen erneuten Erfolg des Neuseeländers. Nur einmal hat "The Last Stylebender" bisher nämlich einen Kampf verloren - und das nur, weil er sich im Halbschwergewicht versucht hat.

Cannonier hat von seinen jüngsten sechs Kämpfen zwar ebenfalls fünf gewonnen, seine Niederlage kam allerdings gegen einen für Adesanya bekannten und wenig gefürchteten Gegner: Whittaker.

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier heute live - Die wichtigsten Infos im Überblick

Event: UFC 276

UFC 276 Datum: 3. Juli

3. Juli Beginn: 4 Uhr

4 Uhr Austragungsort: Las Vegas, USA

Las Vegas, USA Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN

© getty Hier wird Israel Adesanya beim Titelkampf von Robert Whittaker geschlagen - gewonnen hat er am Ende dennoch.

UFC 276, Übertragung: Adesanya vs. Cannonier - Kampfstatistik