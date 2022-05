UFC 274: Oliveira dominiert gegen Gaethje - aber verliert den Titel

Der Brasilianer Charles Oliveira hat den Main Event von UFC 274 gewonnen. Oliveira setzte sich gegen Herausforderer Justin Gaethje (USA) durch Submission in der ersten Runde durch. Seinen Titel verlor er dennoch.

Der bisherige Leichtgewichts-Champ Oliveira (33-8) hatte beim Wiegen am Vortag zu viel Gewicht auf die Waage gebracht. Der Kampf fand dennoch statt, allerdings wurde ihm sein Titel aberkannt - nur Gaethje hatte im Kampf die Chance, sich den Gürtel zu sichern.

Im Octagon war der Herausforderer (23-4) dann aber unterlegen, auch wenn er Oliveira selbst zweimal zu Boden schickte. Zum Ende der ersten Runde kassierte er dann aber einen harten Treffer und ging seinerseits zu Boden. Submission-Spezialist Oliveira ließ sich diese Chance nicht entgegen und brachte einen Rear Naked Choke an - weil Gaethje nicht aufgab, wurde er sogar bewusstlos.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der UFC, dass ein Titelverteidiger das Gewicht verpasst und den Gürtel so auf der Waage verliert. UFC-Boss Dana White erklärte Oliveira zum ersten Herausforderer auf den jetzt vakanten Titel, aber es ist unklar, wie es jetzt weitergeht.

In weiteren Fights bei UFC 274 verlor Rose Namajunas (USA) ihren Strohgewicht-Titel in einem weitgehend ereignislosen Kampf an Carla Esparza. Dafür sorgte Michael Chandler in einem weiteren Leichtgewichtskampf für ein Highlight: Er schickte Tony Ferguson mit einem perfekt ausgeführten Tritt ans Kinn auf die Matte. Anschließend forderte er Superstar Conor McGregor heraus. Der reagierte auf Twitter: "Ich bin auf jeden Fall bereit, gegen diesen Typen im Laufe meiner Karriere anzutreten."