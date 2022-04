UFC 273: Volkanovski verteidigt Titel gegen "Korean Zombie"

Federgewichtschampion Alexander Volkanovski hat seinen Titel bei UFC 273 gegen "The Korean Zombie," Chan Sung Jung, verteidigt.

Der Australier dominierte den Kampf von Beginn an nach Belieben. In der vierten Runde brach Referee Herb Dean das Geschehen ab, nachdem Volkanovski seinen Kontrahenten wiederholt hart getroffen hatte.

Bereits in der ersten Runde hatte "The Korean Zombie" mit den Schlägen zu kämpfen, in Mitte der zweiten ging er erstmals zu Boden. Am Ende der Runde gelang Volkanovski ein weiterer Takedown. In den letzten Sekunden des dritten Durchgangs rettete Jung nach einer Flut an Schlägen das Horn, welches die abgelaufene Zeit signalisiert.

Jung kam zwar wieder auf die Beine, musste sich 45 Sekunden nach Start der vierten Runde aber geschlagen geben. Volkanovski verbesserte sich durch den Sieg auf eine Bilanz von 24-1, Jung fiel auf 17-7 zurück.

Champion Aljamain Sterling setzte sich im Co-Main-Event im Bantamgewicht gegen Interimschampion Petr Yan knapp nach Split Decision durch. Die Richter entschieden 48-47, 48-47, 47-48 für Sterling.