UFC 268: Gaethje gewinnt Schlacht gegen Chandler - Usman verteidigt seinen Gürtel gegen Covington

In einem der besten Fights des Jahres besiegte Justin Gaethje bei UFC 268 Michael Chandler nach einem heftigen Schlagabtausch durch eine einstimmige Entscheidung. Kamaru Usman konnte seinen Titel gegen Colby Covington verteidigen, genau wie Rose Namajunas gegen Zhang Weili.

Der an Nummer 2 gerankte Justin Gathje traf in einem viel antizpierten Kampf der Lightweight-Division auf Michael Chandler (Nummer 5) und die beiden lieferten eine großartige Show bei UFC 268. Beide Kämpfer gingen von Beginn an auf ein Knockout und feuerten jeden Schlag mit enormer Intensität. In der Mitte von Runde 1 brachte Chandler dann Gaethje mit einem heftigen Schlag ins wanken, doch dieser kämpfte sich vom Zaun aus zurück.

In der zweiten Runde wurde Gaethje dominanter und seine zahlreichen Leg-Kicks schienen langsam Wirkung bei Chandler zu zeigen. Mit einem brutalen rechten Upper-Cut brachte "The Highlight" dann Chandler zu Fall, doch dieser schaffte es trotzdem noch in die dritte Runde. Von da an war Chandler stark angeschlagen, doch hielt dagegen und die Entscheidung ging zu den Punktrichtern. Diese erklärten Gathje einstimmig zum Sieger.

Nach dem Kampf forderte Gaethje im Interview mit Joe Rogan einen Titelkampf gegen den Gewinner des Duells von Dustin Poirier und Charles Oliveira bei UFC 269 im Dezember.

UFC 268: "Thug Rose" verteidigt Titel

Im Co-Main-Event der Nacht traf Titelverteidigerin Rose Namajunas im Rematch um den Strawweight-Titel auf die Chinesin Zhang Weili. Im April gewann Namajunas den Titel nach nur 78 Sekunden durch einen TKO, als sie ihre Kontrahentin mit einem Head-Kick zu Boden brachte.

Dieses mal sollte der Kampf über alle 5 Runden gehen und beide Kämpferinnen zeigten ihre technische Klasse im Stand-Up sowie auf dem Boden. Der Kampf war über die gesamte Dauer sehr ausgeglichen und beide hatten ihre Momente im Kampf, doch keine konnte ein Finish erzwingen.

Am Ende wurde der Kampf von den Punktrichtern entschieden und "Thug Rose" konnte ihren Titel durch eine Split-Decision verteidigen.

Usman schlägt Covington einstimmig

Im Kampf um den Welterweight-Titel traf Kamaru Usman im Main Event auf seinen Rivalen Colby Covington, nachdem Usman bereits bei UFC 245 gegen Covington gewonnen hatte (TKO in der 5. Runde). Wie bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gab es im Vorfeld viele Wortgefechte zwischen den beiden besten Fightern ihrer Gewichtsklasse.

Usman dominierte die ersten beiden Runden und konnte Covington in der Zweiten beinahe mit einer gewaltigen Linken finishen. Covington bewies jedoch, dass er einiges einstecken kann und kämpfte sich danach zurück in den Fight.

Covington konnte in den letzten beiden Runden dann auch einige Wirkungstreffer landen, doch es reichte am Ende nicht, Usman den Titel zu entreißen. Die Punktrichter entschieden nach hart umkämpften 25 Minuten einstimmig für Usman, der seinen Rang als bester Pound for Pound Kämpfer der UFC damit bestätigt.

Für Trevor Wittman war es ebenfalls eine erfolgreiche Nacht: Mit Gaethje, Namajunas und Usman gewannen alle Kämpfer, die vom Coach of the Year von 2017 und 2019 trainiert werden, ihre Fights.

Das nächste große Event findet bereits in knapp einem Monat in Las Vegas statt, wenn am 11. Dezember Titelverteidiger Charles Oliveira bei UFC 269 auf Dustin Poirier trifft. Wie immer wird das Event live und auf Abruf bei DAZN verfügbar sein.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Alle Ergebnisse des Main Event bei UFC 268