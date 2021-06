UFC, The Ultimate Fighter: Übertragung, Modus

Die UFC-Serie "The Ultimate Fighter" ist zurück! Ab sofort könnt Ihr ab jeden Mittwoch eine neue Folge sehen. Wo Ihr diese verfolgen könnt und wie der Modus aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC: Was ist die Serie "The Ultimate Fighter"? Geschichte

"The Ultimate Fighter" ist zugleich eine amerikanische Reality-Fernsehserie und ein Wettbewerb der UFC.

Die Serie zeigt professionelle MMA-Kämpfer, die zusammen in Las Vegas leben, und folgt ihnen, wie sie trainieren und gegeneinander antreten, um einen Vertrag von der UFC zu bekommen.

Die Serie debütierte am 17. Januar 2005 mit der ersten Folge "The Quest Begins". Bis heute gab es achtundzwanzig Staffeln der Serie, zwei pro Kalenderjahr. Jede Staffel zeigt entweder eine oder zwei Gewichtsklassen im Turnier. Die Idee hinter der Show war es, MMA im Mainstream bekannter zu machen. Die erste Staffel war so ein großer Erfolg, dass mehrere Millionen einschalteten.

Danach gab es einige Ableger, vor allem in Brasilien.

© UFC Alexander Volkanovski und Brian Ortega sind die Coaches.

UFC, The Ultimate Fighter: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat die Übertragungsrechte an allen Folgen der "The Ultimate Fighter" gesichert. Ab jeden Mittwoch könnt Ihr ab 8 Uhr die neuste Folge auf DAZN sehen!

DAZN ist die Anlaufadresse für alle UFC-Fans. Jedes Event der UFC könnt Ihr auf DAZN sehen. Dabei könnt Ihr sogar zwischen der deutschen und der originalen Tonspur wählen.

Der Sport-Streamingdienst überträgt zudem reichlich Boxen und die WWE. Falls Ihr lieber den runden Ball zusehen wollt, könnt Ihr das auf DAZN natürlich auch tun. Ob Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1: DAZN hat fast alle Topligen im Programm. Auch die NBA, NHL, NFL, MLB sowie Radsport, Tennis, Hockey, Handball und noch vieles mehr läuft auf DAZN.

UFC: Der Sendeplan der Ultimate Fighter

Episode Datum 2901 1. Juni 2902 8. Juni 2903 15. Juni 2904 22. Juni 2905 29. Juni 2906 06. Juli 2907 13. Juli 2908 20. Juli 2909 27. Juli 2910 3. August 2911 10. August 2912 17. August Finale (Live-Event) 28. August

UFC, The Ultimate Fighter: Modus

Der Modus der Serie ist relativ leicht erklärt: Ähnlich wie in einer Casting-Show treten MMA-Kämpfer aus zwei Teams gegeneinander an, um am Ende einen UFC-Vertrag zu erhalten. Neben den reinen Kämpfen gibt es auch zahlreiche Challenges.

Beiden Teams wurde ein Coach zugeordnet. In diesem Jahr sind es Federgewichtschampion Alexander Volkanovski und sein Herausforderer Brian Ortega.

Dem Gewinner winkt ein lukrativer Vertrag, der wie folgt aufgebaut ist:

Laufzeit: 3 Jahre

3 Jahre Garantierte Kämpfe pro Jahr: 3

3 Preisgeld im ersten Jahr: 12.000 US-Dollar + 12.000 US-Dollar (Siegprämie)

12.000 US-Dollar + 12.000 US-Dollar (Siegprämie) Preisgeld im zweiten Jahr: 16.000 US-Dollar + 16.000 US-Dollar (Siegprämie)

16.000 US-Dollar + 16.000 US-Dollar (Siegprämie) Preisgeld im dritten Jahr: 22.000 US-Dollar + 22.000 US-Dollar (Siegprämie)

Anderen Kämpfern aus "The Ultimate Fighter" werden ebenfalls Verträge angeboten, jedoch nicht zu diesen Konditionen.

UFC, The Ultimate Fighter: Bekannte Gewinner

Zahlreiche Gewinner der "Ultimate Fighter" haben danach in der UFC Karriere gemacht. Kamaru Usman beispielsweise ist der aktuelle Champion im Weltergewicht, Nate Diaz und Tony Ferguson zwei der größten Namen.