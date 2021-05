UFC 262: Oliveira vs. Chandler heute live im TV und Livestream

Bei UFC 262 kämpfen Michael Chandler und Charles Oliveira um den Titel im Leichtgewicht. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt. Ab 4 Uhr könnt Ihr das Event auch wieder im SPOX-Liveticker verfolgen.

UFC 262 heute live auf DAZN sehen? Hier geht's zum Gratismonat

UFC 262, Chandler vs. Oliveira: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

In der UFC steht das nächste Top-Highlight bevor! In der der Nacht von Samstag (15. Mai) auf Sonntag (16. Mai) findet UFC 262 statt. Als Austragungsort dient das Toyota Center in Houston (Texas). 17.000 Zuschauern werden live vor Ort sein.

Im Mittelpunkt des Interesses steht eindeutig der Leichtgewichts-Kampf zwischen Michael Chandler und Charles Oliveira. In diesem geht es um nichts geringeres als um die Nachfolge des zurückgetretenen UFC-Champions Khabib Nurmagomedov.

Die Kämpfe der Main Card werden am Sonntag früh um 4 Uhr beginnen, der Kampf zwischen Michael Chandler und Charles Oliveira soll gegen 6 Uhr beginnen.

UFC 262: Die Kämpfe der Main Card für das Event

Gewichtsklasse Kampfpaarung Leichtgewicht Michael Chandler vs. Charles Oliveira Leichtgewicht Tony Ferguson vs. Beneil Dariush Fliegengewicht (Frauen) Katlyn Chookagian vs. Viviane Araujo Federgewicht Shane Burgos vs. Edson Barboza Bantamgewicht Matt Schnell vs. Rogerio Bontorin

UFC 262: Chandler vs. Oliveira live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung von UFC 262 im deutschen Free-TV wird es nicht geben. Wie bereits gewohnt sind die Highlights der UFC regelmäßig live beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Mit der Übertragung von UFC 262 beginnt DAZN um 4 Uhr. Durch die Kämpfe der Main Card werden Euch Kommentator Mark Bergmann und Experte Andreas Kraniotakes begleiten.

Beim Streamingdienst habt Ihr auch die Möglichkeit, europäischen Spitzenfußball zu verfolgen. Doch auch zahlreiche andere Sportarten hat "das Netflix des Sports" im Angebot.

Darunter etwa die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Radsport, Motorsport, Handball, Darts, Tennis, Wintersport, Boxen oder Wrestling.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Noch kein DAZN-Abo? Dann könnt Ihr Euch hier einen Gratismonat sichern.

UFC Fight Night: Michael Chandler und Charles Oliveira im Vergleich

Michael Chandler ist in der UFC trotz seines bereits fortgeschrittenen Alters ein noch junges Gesicht. Bereits nach seinem ersten UFC-Kampf (K.o-Sieg gegen Dan Hooker bei UFC 257) erhält er die Chance um den Titel zu kämpfen. Davor kämpfte er jahrelang erfolgreich bei der MMA-Organisation Bellator.

Der Brasilianer Charles Oliveira kämpft dagegen bereits seit elf Jahren bei der UFC. Seine vergangenen acht Kämpfe gewann er alle, den letzten bei UFC 256 gegen Tony Ferguson.

Michael Chandler Charles Oliveira Spitzname Iron Do Bronx Geburtsdatum (Alter) 24.4.1986 (35) 17.10.1989 (31) Geburtsort High Ridge, USA Guaruja, Brasilien Größe / Reichweite 1,73 m / 1,80 m 1,78 m / 1,90 m MMA-Bilanz 22-5 30-8

