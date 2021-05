UFC 262: Oliveira vs. Chandler heute im Liveticker

Bei UFC 262 kämpfen Michael Chandler und Charles Oliveira um den Titel im Leichtgewicht. Ab 4 Uhr könnt Ihr das Event hier im Liveticker verfolgen.

Michael Chandler und Charles Oliveira kämpfen bei UFC 262 um den Titel im Leichtgewicht. Wer wird der Nachfolger von Khabib Nurmagomedov? In unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Kampf der Main Card.

UFC 262, Chandler vs. Oliveira heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Michael Chandler ist in der UFC ein noch beinahe unbeschriebenes Blatt. In seinem erst zweiten UFC-Kampf geht es für ihn gleich um den Titel. Charles Oliveira ist dagegen bereits seit elf Jahren bei der UFC. In der Main Card stehen heute noch vier weitere interessante Kämpfe auf dem Programm. Hier geht es zur großen Vorschau.

Vor Beginn: Das Event findet im Toyota Center in Houston (Texas) statt. Die Kämpfe der Maincard starten um 4 Uhr nachts.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu UFC 262. Den Hauptkampf bestreiten im Leichtgewicht Michael Chandler und Charles Oliveira. In diesem geht es um die Nachfolge des zurückgetretenen UFC-Champions Khabib Nurmagomedov.

UFC 262: Chandler vs. Oliveira heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Maincard live und in voller Länge ab 4 Uhr. Dabei könnt Ihr erneut zwischen den deutschen und den originalen amerikanischen Kommentatoren auswählen.

UFC 262: Die Kämpfe der Main Card für das Event