UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya heute live im TV und Livestream

Drei Titelkämpfe sowie weitere zahlreiche spannenden Duelle stehen heute bei UFC 259, dem wohl größten Event in der vergangenen Zeit, auf dem Plan. Wie Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC 259: Uhrzeit, Ort, Beginn der Main Card

UFC 259 wird erneut im UFC Apex in Las Vegas ausgetragen. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie finden im Trainingszentrum der UFC sämtliche Events statt. Die UFC wird in Las Vegas voraussichtlich bis Mitte Juni bleiben, ehe wieder ein Aufenthalt auf Fight Island in Abu Dhabi folgt.

Das Event findet in der heutigen Nacht auf Sonntag statt. Beginn der Early Prelims ist bereits um 0:00 Uhr, die Main Card soll gegen 4 Uhr starten. Je nach Ausgang der Kämpfe könnte das Main Event gegen 6.30 Uhr beginnen.

UFC 259 heute im TV und Livestream verfolgen

Die komplette Main Card könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen! DAZN startet mit der Übertragung um 4.00 Uhr deutscher Zeit. Folgendes Personal wird Euch durch die Übertragung führen:

Kommentator: Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Experten: Mandy Böhm, Elias Stefanescu

DAZN ist Euer Ansprechpartner für alle Live-Übertragungen rund um die UFC. Auf DAZN könnt Ihr nicht nur alle UFC-Events mit deutscher, sondern zusätzlich sogar mit der Originaltonspur verfolgen. Dort werden sich Jon Anik und Ex-Champion Daniel Cormier zu Wort melden.

UFC 259: Vorschau

Die wichtigsten Fragen rund um die Main Card haben wir Euch in einer großen Vorschau zusammengestellt. Hier geht es dafür entlang!

UFC 259: Diese Kämpfe stehen an

Mit Dominick Cruz und Joseph Benavidaz gibt es sogar zwei prominente Kämpfer, die es nicht auf die Main Card geschafft haben. Dort tritt unter anderem der Österreicher Rakic an.