UFC: Wann und wo findet McGregor vs. Poirier statt? Alle Infos zum Kampf

Am Wochenende kommt es zum Highlight in der UFC zwischen Ex-Champion Conor McGregor und Dustin Poirier. Wann der Fight im Rahmen von UFC 257 stattfindet und wo Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

McGregor vs. Poirier: Termin, Ort, Infos

Bereits zum dritten Mal hat McGregor seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt, bei UFC 257 trifft er auf den US-Amerikaner Poirier, immerhin die Nummer zwei der UFC-Rangliste. Das erste Duell zwischen den beiden endete mit einem K.o.-Sieg nach 1:46 Minuten für McGregor, der Fight fand bereits im Jahr 2014 bei UFC 178 statt. Damals trafen die beiden im Federgewicht aufeinander, nun wird im Leichtgewicht gekämpft (bis 72 Kilogramm).

Der Fight findet in der Nacht auf Sonntag, 24. Januar, etwa 6 Uhr deutscher Zeit statt, es ist das Main Event von UFC 257. Die auf der Main Card stehenden Kämpfe beginnen um 4 Uhr, mit einem Start des Duells McGregor vs. Poirier ist um 6 Uhr zu rechnen. Schauplatz ist die Fight Island in Abu Dhabi, Zuschauer sind nicht erlaubt.

Kampf Event Termin Uhrzeit McGregor vs. Poirier UFC 257 Sonntag, 24. Januar etwa 6 Uhr deutscher Zeit

UFC: McGregor vs. Poirier im Livestream sehen

Bei McGregor vs. Poirier 2 könnt Ihr in Deutschland nur auf DAZN live und exklusiv dabei sein. Der Streamingdienst ist Eure Anlaufstelle Nummer eins für Kampfsport und hat auch den Topfight der UFC im Angebot. Los geht es um 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag mit den Hauptkämpfen.

Durch das Programm führen Euch die Kommentatoren Mark Bergmann und Andreas Kraniotakes sowie Experte Peter Sobotta. Alternativ könnt Ihr auch zur zweiten Tonspur mit dem Originalkommentar greifen.

Neben MMA seht Ihr auf DAZN auch regelmäßig Top-Boxkämpfe. Auch Fans weiterer Sportarten wie Fußball (Champions League, Bundesliga, LaLiga), US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) oder Tennis, Radsport, Darts und vielem mehr kommen auf ihre Kosten.

Dank des kostenlosen Probemonats könnt Ihr den Kampf sogar kostenlos sehen.

McGregor vs. Poirier: Das sagen die Kämpfer

Nachdem der Fight vor etwa zwei Monaten offiziell gemacht wurde, sprach McGregor direkt Klartext: "Ich mag Dustin. Dustin ist ein guter Kämpfer. Er ist sogar ein großartiger Kämpfer. Aber selbst großartige Kämpfer sind noch mehrere Level unter mir. Ich knocke Dustin in den ersten 60 Sekunden aus", erklärte "The Notorious" in einem Video der UFC Europe.

Auch auf seine mehrfachen Rücktritte wurde er bei ESPN angesprochen und sagte: "Ich werde eine lange, lange Zeit weiterkämpfen. Es bricht manchmal aus Frust aus mir heraus, wenn man versucht, diese Events auf die Beine zu stellen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf dem Abstellgleis. Hätte ich noch ein paar Mal im Jahr gekämpft, wir hätten wahrscheinlich 800 Millionen Dollar Umsatz für die Firma erwirtschaftet. Es war sicherlich aus Frust."

Gegenüber Poirier, Spitzname "The Diamond", blickte derweil auf das unglücklich verlaufene erste Duell der beiden zurück: "Ich kam nicht mal zum Kämpfen. Der Kampf konnte sich nicht einmal entfalten. Wenn wir über eine Strategie sprechen, dann will ich, dass wir beide früh im Kampf bluten, Schmerzen haben und leiden, damit wir herausfinden, wer der wahre Kämpfer ist."

McGregor vs. Poirier im Head-to-Head-Vergleich

Sobotta, DAZN-Experte und ehemaliger MMA-Kämpfer, hat zum Kampfausgang eine klare Meinung: "Mein Tipp: Erste oder spätestens zweite Runde K.o. durch McGregor. McGregor scheint sehr fokussiert und gut vorbereitet zu sein."

McGregor Kategorie Poirier 32 Alter 31 Ire Nationalität US-Amerikaner The Notorious Spitzname The Diamond 26 Kämpfe 33 22 (19) Siege (KOs) 26 (12) 4 Niederlagen 6

UFC 257: Die Matchcard im Überblick

Dies sind die wichtigsten Fights bei UFC 257: